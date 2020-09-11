– И пусть. Вот почему в Екатеринбурге все так живо и бодро? Наверное, потому, что есть любопытство в отношении нового и нет страха перед ним. Да, имела место уже упомянутая история про 50 лет существования современного искусства Урала – его рождение условно датируется 1967 г., когда художник Валерий Дьяченко сделал работу «Чье это облако?», которую сегодня считают произведением протоконцептуализма. Но уже в наше время в Екатеринбурге случилось прирастание разных культурных инициатив и превращение их в институции. К 2005 г., когда я пришла в ГЦСИ, помимо него в Екатеринбурге была еще одна небольшая галерея, которая занималась художниками 1980-х и интересовалась современным процессом, – позже все это как явление структурировалось в «Синара-центр» с коллекцией Дмитрия Пумпянского. И это было время низовых инициатив, тот же Володя Селезнев с архитектором Пашей Ложкиным сделали Центр действия «Нога» – подвал, где всегда была движуха и выступали отличные музыканты. Я пыталась понять, почему он был таким классным? Потому что там организовались художественные мастерские, в «Ноге», в частности, начинала работать группа «Куда бегут собаки». Володя был сотрудником ГЦСИ и одновременно вел этот центр, потому что в ГЦСИ тогда и пространства никакого не было, только офис.