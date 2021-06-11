– Я считаю, что Москва – это город, который найдет собственный путь. Но хотел бы назвать в контексте нашего разговора о культурной карте России город Выксу. Я с огромным интересом наблюдаю за тем, что там происходит. Это связано с контекстом, который туда привносят современные художники, кураторы, с художественными экспериментами, которые там происходят. Да, Выкса небольшой город, но мне кажется неправильным масштабировать искусство через размеры и количество. Гораздо большее значение для искусства может иметь маленькая выставка в городе Выксе, чем бесконечные очереди в большой столичный музей. Ощущение свободы, новые смыслы, смелость, которая есть у людей, стоящих за этим проектом, – вот что важно. И уж точно я не измерял бы культурную столицу такими технократическими категориями, как масштаб, количество посетителей и т. д. Мы не можем сейчас, находясь внутри настоящего, рассуждать о том, что останется в вечности, а что исчезнет. Мы можем только оглядываться назад, но и там, надо признать, у нас нет очевидных подсказок. Спроектировать шедевр невозможно, хотя нам кажется, что мы все про это знаем.