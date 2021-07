Если говорить о продвижении города на международном уровне, надо отметить, что рекламная кампания Москвы на телеканале BBC World была просто прекрасной, и она, кстати, включала в себя рассказ о современном искусстве, и музей «Гараж» прозвучал не менее ярко, чем Третьяковская галерея. Этот фильм реально доказывает, что современное искусство прекрасно себя чувствует в Москве и играет все более важную роль. Но хотелось бы видеть статьи о Москве и на страницах таких влиятельных изданий, как Financial Times и ее приложения How To Spend It, видеть рекламу и на канале CNN. Когда город начнет систематически заявлять о себе в глобально значимых СМИ, то решений в пользу поездки в Москву будет намного больше.