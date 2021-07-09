– Уверен, что в целом индустрия выигрывает. Фонд современного искусства Cartier, фонд Louis Vuitton, фонд Prada, международный культурный фонд Chanel, фонд Zegna, фонд Trussardi реально поддерживают современное искусство. Понятно, что художники, работы которых сегодня интересуют коллекционеров, имя себе уже сделали и в особой поддержке не нуждаются. Но у фондов есть стипендии, премии, система заказов и другие инструменты, нацеленные именно на талантливых дебютантов и молодых мастеров. Миучча Прада [совладелица и креативный директор дома Prada] сама дизайнер, и она подходит к вопросам современного искусства с позиции дизайнера, человека творческой профессии. Коллекцию формирует ее дизайнерский взгляд. Франсуа Пино [французский предприниматель, коллекционер и меценат] и Бернар Арно [президент, гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy] – не дизайнеры, а предприниматели, у них свой подход, плюс они привлекают кураторов и советников. Но все эти фонды опираются на профессионалов. В наибольшем выигрыше, как я уже сказал, оказываются современные художники уже звездного уровня, именно на них нацелен фокус деятельности этих организаций. Однако не будем забывать, что Франция, Италия и другие страны, где расположены эти фонды, имеют развитую государственную систему поддержки талантов. Перед фондами не стоят глобальные вызовы, как, например, в России, где система поддержки искусства и со стороны государства, и со стороны частных фондов еще только формируется.