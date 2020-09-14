Завершились ярмарки современного искусства Cosmoscow и blazar

Массовый исход ярмарок искусства в онлайн, стартовавший с Art Basel в Гонконге, продолжается до сих пор – уже объявили об отмене живых смотров ноябрьский Tefaf в Нью-Йорке и тот же Art Basel в Майами в декабре. Но итоги всех онлайн-смотров современного искусства за последние полгода оказались разочаровывающими для большинства галеристов. «Если ты торгуешь работами актуальных художников, а не голубыми фишками, их надо показывать коллекционерам живьем», – поделилась с «Ведомостями» Ольга Темникова, совладелец таллинской Temnikova & Kasela Gallery. Так что на встречу в Москве уповали буквально все – и дилеры, и истосковавшиеся по арт-шопингу клиенты, разогретые мелкими покупками в популярной группе «Шар и крест» в Facebook. Относительно стабильная после отмены карантина ситуация в столице позволила открыть Cosmoscow на том же месте в тот же час.