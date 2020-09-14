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Завершились ярмарки современного искусства Cosmoscow и blazar

Обе рапортуют о впечатляющих продажах
Олег Краснов
Инсталляция Томми Кэша «Заяц и волк» (30 000 евро) – увеличенные до циклопических размеров герои легендарного «Ну, погоди!» /Андрей Гордеев / Ведомости

Массовый исход ярмарок искусства в онлайн, стартовавший с Art Basel в Гонконге, продолжается до сих пор – уже объявили об отмене живых смотров ноябрьский Tefaf в Нью-Йорке и тот же Art Basel в Майами в декабре. Но итоги всех онлайн-смотров современного искусства за последние полгода оказались разочаровывающими для большинства галеристов. «Если ты торгуешь работами актуальных художников, а не голубыми фишками, их надо показывать коллекционерам живьем», – поделилась с «Ведомостями» Ольга Темникова, совладелец таллинской Temnikova & Kasela Gallery. Так что на встречу в Москве уповали буквально все – и дилеры, и истосковавшиеся по арт-шопингу клиенты, разогретые мелкими покупками в популярной группе «Шар и крест» в Facebook. Относительно стабильная после отмены карантина ситуация в столице позволила открыть Cosmoscow на том же месте в тот же час.

Не без потерь

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных