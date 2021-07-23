На моем курсе – я имею в виду режиссерский курс [в Санкт-Петербургской академии театрального искусства], который сейчас уже на выпуске, – мы готовили перформанс с одним студентом, в основе которого лежит рассказ Чехова «Пари». Студент должен был физически и, главное, психически испытать на себе реальность человека, персонажа рассказа, который согласился просидеть в закрытой комнате 15 лет. Мы договорились, что он просидит в абсолютной информационной изоляции хотя бы месяц, а этот студент, что важно, сильно зависимый от интернета человек, с айфоном вместо руки. Так вот, на один месяц он должен был остаться без гаджетов, телевизора, радио и прочих источников информации. Максимум одна книга (бумажная), толстая тетрадь и шариковая ручка. При этом дверь не будет заперта (как и в рассказе), и он может выйти из комнаты в любой момент, как только захочет. Если он выполнит условия, получает диплом, нет – уходит в академку. Это, конечно, шутка такая, но только отчасти. Сегодняшний человек – это нейрон приоткрывшейся для нас глобальной нейронной сети. Он перестает быть тем [прежним] стремительно устаревающим человеком с его эмоциями, привязанностями – короче, страданиями. Этот перформанс как бы попытка вернуться обратно: вдруг на такой-то день снова начнет работать рука, в которой ручка, возвращаться память, внимание, способность концентрироваться, ну и так далее. Все свои ощущения, перемену своего состояния участник эксперимента документирует, заносит в дневник.