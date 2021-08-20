– Я думаю, что ответ на этот вопрос нужно искать «в глазах смотрящего». Под этим я подразумеваю зрителя или читателя. Люди черпают из произведения искусства то, что они способны воспринять в силу своего кругозора, уровня интеллекта и эмпатии, а также то, что так или иначе резонирует с их собственной жизнью, мечтами или страхами. Поэтому у многоуровневых, многогранных работ больше шансов на долгую жизнь – велика вероятность, что там каждый хоть что-то любопытное для себя увидит. Здесь не столь важно, короткометражку вы сняли или большой сериал. Имеют значение те смыслы, которые вы заложили: если они вызовут отклик у зрителя, если они увидят в вашей истории частичку себя, своего жизненного опыта, своих переживаний, то вы победили.