Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа Эксклюзивно по подписке

Каналы Viasat покажут в России эксклюзивно сериалы «Плохой доктор» и «Чаки»

Таким образом группа надеется привлечь новую молодую аудиторию
Мария Истомина
Кадр из сериала «Плохой доктор» /NBCUniversal

Группа компаний Viasat и NBCUni- versal Global Distribution закрыли контентную сделку. В рамках двухлетнего контракта Viasat получит возможность эксклюзивного показа пяти проектов NBCUniversal на собственных платных тематических каналах и видеосервисе ViP Play, рассказали «Ведомостям» стороны. В сделку в том числе вошел один из самых ожидаемых в мире сериалов этого года – «Плохой доктор» (оригинальное название – Dr. Death, «Доктор Смерть»). Сумму контракта компании не раскрывают.

Каналы Viasat вещают в России с 2003 г., изначально бизнес развивала компания Viasat Broadcasting в составе шведского холдинга Modern Times Group. Однако в 2015 г. был принят закон, ограничивающий 20% участие иностранцев в российских СМИ. С 2016 г. российский бизнес Viasat контролирует «Национальная медиа группа» (80%), 20% сейчас принадлежит фонду Baring Vostok. Свои финансовые показатели группа не раскрывает.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных