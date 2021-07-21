Каналы Viasat покажут в России эксклюзивно сериалы «Плохой доктор» и «Чаки»Таким образом группа надеется привлечь новую молодую аудиторию
Группа компаний Viasat и NBCUni- versal Global Distribution закрыли контентную сделку. В рамках двухлетнего контракта Viasat получит возможность эксклюзивного показа пяти проектов NBCUniversal на собственных платных тематических каналах и видеосервисе ViP Play, рассказали «Ведомостям» стороны. В сделку в том числе вошел один из самых ожидаемых в мире сериалов этого года – «Плохой доктор» (оригинальное название – Dr. Death, «Доктор Смерть»). Сумму контракта компании не раскрывают.
Каналы Viasat вещают в России с 2003 г., изначально бизнес развивала компания Viasat Broadcasting в составе шведского холдинга Modern Times Group. Однако в 2015 г. был принят закон, ограничивающий 20% участие иностранцев в российских СМИ. С 2016 г. российский бизнес Viasat контролирует «Национальная медиа группа» (80%), 20% сейчас принадлежит фонду Baring Vostok. Свои финансовые показатели группа не раскрывает.