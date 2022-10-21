Антон Мегердичев: «Зря я, наверное, связался с этими идолами»

Антон Мегердичев пришел в кино с телевидения 15 лет назад, на его счету несколько хитов, в том числе «Бой с тенью – 2» и «Метро». А его спортивная драма «Движение вверх» стала рекордсменом, первым за всю историю отечественного кинопроката фильмом, преодолевшим планку в 2 млрд руб. кассовых сборов.

В интервью «Ведомостям» Мегердичев рассказал о том, сколько смен ушло на съемки центральной битвы, как делать одновременно фильм и сериал и в какой ситуации оказалось современное российское зрительское кино.

– Ваш предыдущий фильм «Движение вверх» оказался кассовым прорывом. Помню, посмотрела его на кинорынке и сказала, что он соберет 2 млрд руб. – на тот момент, в 2017 г., такой планки еще никто не достигал. Мне все крутили пальцем у виска, а собрал он почти 3 млрд – только в России (2,95 млрд руб. – здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино. – «Ведомости»). Не страшно было после этого приступать к следующему проекту? А вдруг касса будет меньше?