Антон Мегердичев: «Зря я, наверное, связался с этими идолами»Режиссер «Сердца Пармы» о самом сложном фильме в своей карьере
Антон Мегердичев пришел в кино с телевидения 15 лет назад, на его счету несколько хитов, в том числе «Бой с тенью – 2» и «Метро». А его спортивная драма «Движение вверх» стала рекордсменом, первым за всю историю отечественного кинопроката фильмом, преодолевшим планку в 2 млрд руб. кассовых сборов.
В интервью «Ведомостям» Мегердичев рассказал о том, сколько смен ушло на съемки центральной битвы, как делать одновременно фильм и сериал и в какой ситуации оказалось современное российское зрительское кино.
Пять часов за четыре года
– Нет, страхов не было. Коммерческий успех не является для меня самоцелью: мне надо сделать кино, которое бы мне самому понравилось. Про «Парму» могу сказать, что по профессии я, наверное, большего пока не достигал. Сам материал, актерские образы да буквально все на свете – у меня сложнее ничего не было.
– Это настолько разные проекты, что довольно сложно сравнивать. «Движение вверх» был более стремительным, а на «Сердце Пармы» ушло четыре года. По сути, это большое пятичасовое кино. Потом из него выклеили 2,5-часовой полный метр, который и идет сейчас в прокате. Пятичасовой сериал появится позже.