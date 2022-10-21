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Антон Мегердичев: «Зря я, наверное, связался с этими идолами»

Режиссер «Сердца Пармы» о самом сложном фильме в своей карьере
Лариса Юсипова
Режиссер «Сердца Пармы» Антон Мегердичев / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Антон Мегердичев пришел в кино с телевидения 15 лет назад, на его счету несколько хитов, в том числе «Бой с тенью – 2» и «Метро». А его спортивная драма «Движение вверх» стала рекордсменом, первым за всю историю отечественного кинопроката фильмом, преодолевшим планку в 2 млрд руб. кассовых сборов.

В интервью «Ведомостям» Мегердичев рассказал о том, сколько смен ушло на съемки центральной битвы, как делать одновременно фильм и сериал и в какой ситуации оказалось современное российское зрительское кино.

Пять часов за четыре года

– Ваш предыдущий фильм «Движение вверх» оказался кассовым прорывом. Помню, посмотрела его на кинорынке и сказала, что он соберет 2 млрд руб. – на тот момент, в 2017 г., такой планки еще никто не достигал. Мне все крутили пальцем у виска, а собрал он почти 3 млрд – только в России (2,95 млрд руб. – здесь и далее данные ЕАИС государственного Фонда кино. – «Ведомости»). Не страшно было после этого приступать к следующему проекту? А вдруг касса будет меньше?

– Нет, страхов не было. Коммерческий успех не является для меня самоцелью: мне надо сделать кино, которое бы мне самому понравилось. Про «Парму» могу сказать, что по профессии я, наверное, большего пока не достигал. Сам материал, актерские образы да буквально все на свете – у меня сложнее ничего не было.

– Сколько времени вы работали над «Движением» и над «Пармой»? И по интенсивности это сопоставимо?

– Это настолько разные проекты, что довольно сложно сравнивать. «Движение вверх» был более стремительным, а на «Сердце Пармы» ушло четыре года. По сути, это большое пятичасовое кино. Потом из него выклеили 2,5-часовой полный метр, который и идет сейчас в прокате. Пятичасовой сериал появится позже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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