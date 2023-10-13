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Марина Брусникина: «Функция театра – удивлять и заставлять думать»

Новый главный режиссер РАМТа о том, как не обмануть зрительские ожидания
Наталья Витвицкая
Главный режиссер Российского академического молодежного театра Марина Брусникина / Андрей Гордеев / Ведомости

Ученица Олега Ефремова в Школе-студии МХАТ, Брусникина долгое время играла в мхатовском репертуаре как актриса. А позже начала ставить спектакли, многие из которых стали легендами, среди них – мхатовский «Пролетный гусь» по Виктору Астафьеву (в 2004 г. удостоился госпремии России и идет до сих пор) и «Дворянское гнездо» по Ивану Тургеневу (в 2011 г. получил премию Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона»). Ее спектакли объединяет лиричная, почти интимная интонация, вдумчивость и внимательность к слову, акцент на актерских работах.

В интервью «Ведомостям» Марина Брусникина рассказала о том, для чего актеру нужно показать в театре себя настоящего, о чем и как нужно говорить с детьми и почему «Лето Господне» Ивана Шмелева важно ставить именно сейчас.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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