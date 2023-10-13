Марина Брусникина: «Функция театра – удивлять и заставлять думать»

Ученица Олега Ефремова в Школе-студии МХАТ, Брусникина долгое время играла в мхатовском репертуаре как актриса. А позже начала ставить спектакли, многие из которых стали легендами, среди них – мхатовский «Пролетный гусь» по Виктору Астафьеву (в 2004 г. удостоился госпремии России и идет до сих пор) и «Дворянское гнездо» по Ивану Тургеневу (в 2011 г. получил премию Союза театральных деятелей «Гвоздь сезона»). Ее спектакли объединяет лиричная, почти интимная интонация, вдумчивость и внимательность к слову, акцент на актерских работах.