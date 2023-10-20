Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев: «Важно развивать в России понятие мультикультурности»

Картина «Айта» вышла во всероссийский прокат в марте 2023 г., а полгода спустя попала под запрет. В сентябре она пропала с видеосервисов, после того как Роскомнадзор выявил в ней признаки национализма. Затем Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Режиссер Бурнашев настаивает, что посыл его фильма «абсолютно противоположен» тому, что ему приписывают: это кино «про недальновидность сепарации».