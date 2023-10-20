Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев: «Важно развивать в России понятие мультикультурности»Самые успешные якутские режиссеры о своих фильмах и российской киноиндустрии
Фраза «якутское киночудо» уже давно и прочно закрепилась в культурной повестке России. Фильмы местных режиссеров опережают в локальном прокате голливудские и общероссийские хиты. По итогам 2022 г. в топ-10 самых кассовых фильмов в якутских кинотеатрах попали сразу шесть якутских фильмов, следует из данных «Бюллетеня Института кино НИУ ВШЭ». Два из них возглавили топ-3 рейтинга. Комедия «Зина и Леха: Операция «Хвост и вымя» (сборы – 14,9 млн руб.) и спортивная драма «Джулур: мас-рестлинг» (12,8 млн руб.) оставили позади голливудский релиз «Человек-паук: Нет пути домой» (10,6 млн руб.).
В копилке якутских режиссеров – коллекция Гран-при крупнейших российских фестивалей и призы международных смотров. Львиную долю наград завоевали всего два режиссера – Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. На счету Давыдова среди прочего Гран-при «Кинотавра-2020» за фильм «Пугало». А «Черный снег» Бурнашева в 2020 г. взял Гран-при «Окна в Европу». Кроме того, триллер «Айта» Бурнашева (приз за режиссуру фестиваля «Зимний-2022») собрал 26,4 млн руб. и стал самым кассовым якутским фильмом за всю историю.
Картина «Айта» вышла во всероссийский прокат в марте 2023 г., а полгода спустя попала под запрет. В сентябре она пропала с видеосервисов, после того как Роскомнадзор выявил в ней признаки национализма. Затем Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Режиссер Бурнашев настаивает, что посыл его фильма «абсолютно противоположен» тому, что ему приписывают: это кино «про недальновидность сепарации».
В интервью «Ведомостям» самые успешные якутские режиссеры рассказывают о своем втором совместном фильме – «ЭТ» (оригинальный проект видеосервиса Wink), который сейчас идет в прокате и выйдет на платформе 9 ноября. А также делятся своими версиями о причинах взлета якутского кино и рассуждают о том, как творчество могло бы способствовать сохранению идентичности народов России, с одной стороны, и развенчанию мифов – с другой.