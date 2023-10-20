Газета
Стиль жизни / Медиа / Интервью Эксклюзивно по подписке

Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев: «Важно развивать в России понятие мультикультурности»

Самые успешные якутские режиссеры о своих фильмах и российской киноиндустрии
Лариса Малюкова Мария Истомина
Режиссеры Дмитрий Давыдов, Степан Бурнашев / Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Фраза «якутское киночудо» уже давно и прочно закрепилась в культурной повестке России. Фильмы местных режиссеров опережают в локальном прокате голливудские и общероссийские хиты. По итогам 2022 г. в топ-10 самых кассовых фильмов в якутских кинотеатрах попали сразу шесть якутских фильмов, следует из данных «Бюллетеня Института кино НИУ ВШЭ». Два из них возглавили топ-3 рейтинга. Комедия «Зина и Леха: Операция «Хвост и вымя» (сборы – 14,9 млн руб.) и спортивная драма «Джулур: мас-рестлинг» (12,8 млн руб.) оставили позади голливудский релиз «Человек-паук: Нет пути домой» (10,6 млн руб.).

В копилке якутских режиссеров – коллекция Гран-при крупнейших российских фестивалей и призы международных смотров. Львиную долю наград завоевали всего два режиссера – Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашев. На счету Давыдова среди прочего Гран-при «Кинотавра-2020» за фильм «Пугало». А «Черный снег» Бурнашева в 2020 г. взял Гран-при «Окна в Европу». Кроме того, триллер «Айта» Бурнашева (приз за режиссуру фестиваля «Зимний-2022») собрал 26,4 млн руб. и стал самым кассовым якутским фильмом за всю историю.

Картина «Айта» вышла во всероссийский прокат в марте 2023 г., а полгода спустя попала под запрет. В сентябре она пропала с видеосервисов, после того как Роскомнадзор выявил в ней признаки национализма. Затем Минкультуры отозвало прокатное удостоверение. Режиссер Бурнашев настаивает, что посыл его фильма «абсолютно противоположен» тому, что ему приписывают: это кино «про недальновидность сепарации».

Глава Якутии выступил в защиту фильмов режиссеров Бурнашева и Шадрина

В интервью «Ведомостям» самые успешные якутские режиссеры рассказывают о своем втором совместном фильме – «ЭТ» (оригинальный проект видеосервиса Wink), который сейчас идет в прокате и выйдет на платформе 9 ноября. А также делятся своими версиями о причинах взлета якутского кино и рассуждают о том, как творчество могло бы способствовать сохранению идентичности народов России, с одной стороны, и развенчанию мифов – с другой.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных