Глава Якутии выступил в защиту фильмов режиссеров Бурнашева и Шадрина
Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Шадрин, которые сняли фильмы «Айта» и «Кандидат» соответственно, не могли создать кино о нетрадиционных ценностях и национализме. Такое мнение высказал глава Якутии Айсен Николаев во время прямой линии. Трансляция велась на YouTube.
«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что оба они патриоты, никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать они в принципе не способны», – сказал он.
Николаев обратил внимание, что якутский кинематограф сейчас активно развивается и уже выходит на российский рынок. «Успехи наших фильмов очевидны. У них есть серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, нас некоторые начали бояться», – добавил он. Николаев сообщил, что общался с режиссерами по поводу запрета их фильмов и рекомендовал им впредь быть «более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед».
Ранее «Ведомости» сообщили, что по требованию Роскомнадзора с российских видеосервисов был убран фильм «Айта». Поводом для такого решения стала «деструктивная информация, противоречащая принципам единства народов России», пояснили в Роскомнадзоре. «Айта» – самый кассовый на сегодня якутский фильм. Кинолента вышла в российский прокат в марте 2023 г., ее сборы составили 26,4 млн руб., всего фильм посмотрели на сеансах в кино почти 80 000 зрителей. Цифровой релиз «Айты» на видеосервисах состоялся в мае этого года, показ фильма анонсировали «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier.
Премьера фильма «Кандидат» режиссера Шадрина состоялась в августе 2023 г. В центре кинокартины – история жизни сельского поселения, которое было разделено на два лагеря после объявления выборов главы населенного пункта. Издание Sakhaday писало, что Минкультуры отказалось выдавать фильму прокатное удостоверение из-за ЛГБТ-пропаганды.