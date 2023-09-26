Глава Якутии выступил в защиту фильмов режиссеров Бурнашева и Шадрина

Николаев обратил внимание, что якутский кинематограф сейчас активно развивается и уже выходит на российский рынок. «Успехи наших фильмов очевидны. У них есть серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, нас некоторые начали бояться», – добавил он. Николаев сообщил, что общался с режиссерами по поводу запрета их фильмов и рекомендовал им впредь быть «более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках, и делать все, чтобы их не совершать, и идти вперед».