Роскомнадзор объяснил запрет на показ фильма «Айта»

По сюжету после вечеринки одноклассников Айта, дочь охотничьего инспектора Айаала, совершает попытку суицида. В кармане ее одежды мама находит записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Такое имя в поселке только у одного человека – русского полицейского, накануне он подвозил ее до дома. Ситуация обостряется после того, как Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афоней, но начальник отдела полиции якут Николай отказывается выдавать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня – это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма Афоня прощает Айаала, говорит, что все произошедшее заставило его многое пересмотреть и теперь он хочет перестать, как раньше, жить «только днем сегодняшним», жениться и завести семью.