Роскомнадзор объяснил запрет на показ фильма «Айта»В самой кассовой якутской кинокартине нашли проявления национализма
С российских видеосервисов убрали фильм «Айта» известного якутского режиссера Степана Бурнашева. Киноленту пришлось исключить из библиотек онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных видеосервисов, получивших соответствующие уведомления от регулятора. Представитель Роскомнадзора (РКН) подтвердил эту информацию «Ведомостям», пояснив, что служба выявила в фильме «Айта» «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».
«В картине демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности. Распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо. Роскомнадзор направил владельцам аудиовизуальных сервисов требования о необходимости устранить выявленные нарушения», – отметил представитель службы.
По сюжету после вечеринки одноклассников Айта, дочь охотничьего инспектора Айаала, совершает попытку суицида. В кармане ее одежды мама находит записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» Такое имя в поселке только у одного человека – русского полицейского, накануне он подвозил ее до дома. Ситуация обостряется после того, как Айта умирает в больнице и выясняется, что она была беременна. Айаал и жители поселка решают устроить расправу над Афоней, но начальник отдела полиции якут Николай отказывается выдавать сослуживца. Уже перед самым штурмом полицейского участка выясняется, что Афоня – это якутский школьник из соседнего поселка. В финале фильма Афоня прощает Айаала, говорит, что все произошедшее заставило его многое пересмотреть и теперь он хочет перестать, как раньше, жить «только днем сегодняшним», жениться и завести семью.
Минкультуры выдало кинокартине «Айта» прокатное удостоверение в феврале 2022 г. для показа зрителям старше 16 лет в кинотеатрах, на носителях и иными техническими способами, следует из соответствующего реестра министерства. Отметка об аннулировании или отзыве прокатного удостоверения у фильма в реестре в данный момент отсутствует.
В декабре 2022 г. «Айта» удостоилась сразу двух наград кинофестиваля авторского кино «Зимний». Бурнашев получил приз за лучшую режиссуру, а роль начальника отдела полиции, которую исполнил Иннокентий Луковцев, была отмечена жюри фестиваля как лучшая мужская роль.
«Айта» – самый кассовый на сегодня якутский фильм. Кинолента вышла в российский прокат в марте 2023 г., ее сборы составили 26,4 млн руб., всего фильм посмотрели на сеансах в кино почти 80 000 зрителей. Цифровой релиз «Айты» на видеосервисах состоялся в мае этого года, показ фильма анонсировали «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier. Сейчас на этих видеосервисах фильм недоступен, убедился корреспондент «Ведомостей».
Не очень понятно, где именно РКН углядел в «Айте» деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России, ведь миссия фильма как раз в обратном – сплотить людей, показать недальновидность сепарации, заявил «Ведомостям» Бурнашев. «История как раз о том, что деление людей на «своих» и «чужих» может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», – пояснил режиссер.
Он также добавил, что любое произведение, в том числе фильм, не могут существовать без конфликта, без демонстрации перерождения героя, который заблуждался: «Иначе кино не будет нести в себе просветительскую роль».
Деструктивный контент в случае, если таковой присутствует в фильме, по идее должен был быть выявлен еще на этапе выдачи прокатного удостоверения и, соответственно, такой киноленте Минкультуры не могло бы дать зеленый свет для проката, полагает адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Владимир Энтин.
«Но у «Айты» есть прокатное удостоверение, оно не отозвано. И в данном случае уже очевидной становится проблема двойного регулирования, когда один регулятор разрешает показ контента, а другой его запрещает», – резюмировал юрист.