– Фонды российских музеев и умение делать выставки, понимаете ли. Вот мы делали эти знаменитые выставки коллекций Щукина и Морозова, которые прозвенели на весь Париж (2016 и 2021 гг. – «Ведомости»). И опять же, был тогда вопрос, зачем мы везем куда-то свои сокровища. А мы не просто показали всей Франции, что у нас есть вещи, – показали, что наши мудрые торговцы оценили фьючерс, покупали то, что вырастет в цене. И таким образом они, благодаря своим вложениям, создали все новое французское искусство. Это было откровение, это было очень важно. И когда уже случился февраль [2022 г.], а выставка еще оставалась [в Париже], я говорил – это русский флаг над Булонским лесом. И так это было, и так это воспринималось, хотя не всем это нравилось. А сейчас у нас есть новейшие технологии – все, что мы делаем, есть в облаке. Знаете, как иконы являются в облаках и их все видят. Вот так же точно – наши все выставки, и наших коллег, Исторического музея, Русского музея, ГМИИ имени Пушкина, Третьяковской галереи. Весь Эрмитаж можно посетить виртуально, все залы абсолютно. Так что нас видно.