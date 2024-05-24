Елизавета Лихачева: «У нас цель не зарабатывание денег»

Этой весной в главном здании ГМИИ открылись обновленные залы французского искусства, а в ближайшее время планируется реэкспозиция залов с работами голландских, фламандских, немецких живописцев. Но это лишь часть больших изменений, происходящих с ГМИИ. В скором будущем он превратится в музейный городок, а общая площадь ГМИИ увеличится более чем в 2 раза до 105 000 кв. м.