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Елизавета Лихачева: «У нас цель не зарабатывание денег»

Директор ГМИИ о взаимодействии музейных институций в мире в текущей геополитической ситуации
Анна Нехаева
Директор ГМИИ Елизавета Лихачева/ Максим Стулов / Ведомости

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) хранит одну из крупнейших в России коллекций зарубежного искусства. В музейном фонде живописные полотна Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, скульптуры Огюста Родена и т. д.

Этой весной в главном здании ГМИИ открылись обновленные залы французского искусства, а в ближайшее время планируется реэкспозиция залов с работами голландских, фламандских, немецких живописцев. Но это лишь часть больших изменений, происходящих с ГМИИ. В скором будущем он превратится в музейный городок, а общая площадь ГМИИ увеличится более чем в 2 раза до 105 000 кв. м.

В марте 2023 г. ГМИИ возглавила Елизавета Лихачева, до этого на протяжении шести лет руководившая Музеем архитектуры. В интервью «Ведомостям» она поделилась планами выставочной деятельности и рассказала об изменениях, которые планируется внести в проект реконструкции главного здания музея.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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