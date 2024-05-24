Елизавета Лихачева: «У нас цель не зарабатывание денег»

«У нас цель не зарабатывание денег»Директор ГМИИ о взаимодействии музейных институций в мире в текущей геополитической ситуации
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ) хранит одну из крупнейших в России коллекций зарубежного искусства. В музейном фонде живописные полотна Пабло Пикассо, Винсента ван Гога, Пьера Огюста Ренуара, Клода Моне, скульптуры Огюста Родена и т. д.
Этой весной в главном здании ГМИИ открылись обновленные залы французского искусства, а в ближайшее время планируется реэкспозиция залов с работами голландских, фламандских, немецких живописцев. Но это лишь часть больших изменений, происходящих с ГМИИ. В скором будущем он превратится в музейный городок, а общая площадь ГМИИ увеличится более чем в 2 раза до 105 000 кв. м.
В марте 2023 г. ГМИИ возглавила Елизавета Лихачева, до этого на протяжении шести лет руководившая Музеем архитектуры. В интервью «Ведомостям» она поделилась планами выставочной деятельности и рассказала об изменениях, которые планируется внести в проект реконструкции главного здания музея.