Евгений Марчелли: «Хочу, чтобы театр провоцировал»

Режиссер Евгений Марчелли стал худруком Театра Моссовета в 2020 г. А до этого назначения более восьми лет занимал аналогичную должность в ярославском Театре имени Федора Волкова, гремевшем в те времена на всю страну своими постановками. Практически каждая новая работа Марчелли в этом театре номинировалась или получала «Золотую маску». Режиссер известен тем, что любит вскрывать классические тексты с неожиданной стороны, делая ставку на чувственные взаимоотношения полов.