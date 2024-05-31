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Евгений Марчелли: «Хочу, чтобы театр провоцировал»

Худрук Театра Моссовета рассказал о том, почему ставит классиков не как все
Наталья Витвицкая
Худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли/ Алексей Орлов / Ведомости

Режиссер Евгений Марчелли стал худруком Театра Моссовета в 2020 г. А до этого назначения более восьми лет занимал аналогичную должность в ярославском Театре имени Федора Волкова, гремевшем в те времена на всю страну своими постановками. Практически каждая новая работа Марчелли в этом театре номинировалась или получала «Золотую маску». Режиссер известен тем, что любит вскрывать классические тексты с неожиданной стороны, делая ставку на чувственные взаимоотношения полов.

Неудивительно, что Театр Моссовета, старейший московский театр со сложившейся за многие годы довольно консервативной репутацией, при Марчелли резко сменил курс, репертуар пополнился такими спектаклями, переворачивающими классику с ног на голову, как «ШекспирГамлет», «Бесприданница» и недавняя премьера – «Тартюф».

В интервью «Ведомостям» Марчелли рассказал о том, почему важно поместить зрителей в «заряженное поле», с какими актерами можно «построить театр» и что для него важнее – личное или профессиональное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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