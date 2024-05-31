Евгений Марчелли: «Хочу, чтобы театр провоцировал»

«Хочу, чтобы театр провоцировал»Худрук Театра Моссовета рассказал о том, почему ставит классиков не как все
Режиссер Евгений Марчелли стал худруком Театра Моссовета в 2020 г. А до этого назначения более восьми лет занимал аналогичную должность в ярославском Театре имени Федора Волкова, гремевшем в те времена на всю страну своими постановками. Практически каждая новая работа Марчелли в этом театре номинировалась или получала «Золотую маску». Режиссер известен тем, что любит вскрывать классические тексты с неожиданной стороны, делая ставку на чувственные взаимоотношения полов.
Неудивительно, что Театр Моссовета, старейший московский театр со сложившейся за многие годы довольно консервативной репутацией, при Марчелли резко сменил курс, репертуар пополнился такими спектаклями, переворачивающими классику с ног на голову, как «ШекспирГамлет», «Бесприданница» и недавняя премьера – «Тартюф».
В интервью «Ведомостям» Марчелли рассказал о том, почему важно поместить зрителей в «заряженное поле», с какими актерами можно «построить театр» и что для него важнее – личное или профессиональное.