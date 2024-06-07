Шамиль Идиатуллин: «Мне всегда интересен человек как общественное животное»

«Мне всегда интересен человек как общественное животное»Автор «Города Брежнева» о новом романе «Бояться поздно», Стругацких и «Слове пацана»
Для «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ; входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») Шамиль Идиатуллин стал, видимо, автором-талисманом. Именно с его книг начались сразу три жанровые линейки РЕШ. С «Бывшей Ленина» в 2019-м стартовала серия остросоциальной литературы «Актуальный роман». Эта драматичная история регионального чиновника принесла Идиатуллину третью премию «Большой книги». В 2020-м с этнофэнтези «Последнее время» формально перезапустилась – а точнее, на регулярной основе заработала – фантастическая серия «Другая реальность». Наконец, в 2023-м триллер про серийного убийцу «До февраля» стал первым томом линейки «Страшно интересно».
И до сих пор ни один автор РЕШ, кроме Идиатуллина, не присутствует сразу в трех сериях. Что вполне объяснимо – мало кто в современной российской литературе так часто меняет жанры. Помимо фантастики, триллера, социального романа Идиатуллин писал и чистый хоррор – именно с «Убыра», впервые опубликованного в 2012 г. под псевдонимом Наиль Измайлов, можно отсчитывать настоящую популярность писателя. А свою первую «Большую книгу» он получил за исторический роман «Город Брежнев» (2017 г.; третье место). Это отчасти автобиографичная история взросления подростка на фоне «казанского феномена» – бурного распространения уличных группировок в 1980-е гг.
В интервью «Ведомостям» Идиатуллин рассказал о том, почему для новой книги «Бояться поздно» выбрал жанр фантастического детектива и как профессия журналиста (Шамиль много лет работает в издательском доме «Коммерсантъ») влияет на прозу, а также поделился подробностями будущей экранизации «Города Брежнева».