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Шамиль Идиатуллин: «Мне всегда интересен человек как общественное животное»

Автор «Города Брежнева» о новом романе «Бояться поздно», Стругацких и «Слове пацана»
Николай Корнацкий
Писатель Шамиль Идиатуллин/ Алексей Орлов / Ведомости

Для «Редакции Елены Шубиной» (РЕШ; входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ») Шамиль Идиатуллин стал, видимо, автором-талисманом. Именно с его книг начались сразу три жанровые линейки РЕШ. С «Бывшей Ленина» в 2019-м стартовала серия остросоциальной литературы «Актуальный роман». Эта драматичная история регионального чиновника принесла Идиатуллину третью премию «Большой книги». В 2020-м с этнофэнтези «Последнее время» формально перезапустилась – а точнее, на регулярной основе заработала – фантастическая серия «Другая реальность». Наконец, в 2023-м триллер про серийного убийцу «До февраля» стал первым томом линейки «Страшно интересно».

И до сих пор ни один автор РЕШ, кроме Идиатуллина, не присутствует сразу в трех сериях. Что вполне объяснимо – мало кто в современной российской литературе так часто меняет жанры. Помимо фантастики, триллера, социального романа Идиатуллин писал и чистый хоррор – именно с «Убыра», впервые опубликованного в 2012 г. под псевдонимом Наиль Измайлов, можно отсчитывать настоящую популярность писателя. А свою первую «Большую книгу» он получил за исторический роман «Город Брежнев» (2017 г.; третье место). Это отчасти автобиографичная история взросления подростка на фоне «казанского феномена» – бурного распространения уличных группировок в 1980-е гг.

В интервью «Ведомостям» Идиатуллин рассказал о том, почему для новой книги «Бояться поздно» выбрал жанр фантастического детектива и как профессия журналиста (Шамиль много лет работает в издательском доме «Коммерсантъ») влияет на прозу, а также поделился подробностями будущей экранизации «Города Брежнева».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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