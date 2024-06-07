Шамиль Идиатуллин: «Мне всегда интересен человек как общественное животное»

И до сих пор ни один автор РЕШ, кроме Идиатуллина, не присутствует сразу в трех сериях. Что вполне объяснимо – мало кто в современной российской литературе так часто меняет жанры. Помимо фантастики, триллера, социального романа Идиатуллин писал и чистый хоррор – именно с «Убыра», впервые опубликованного в 2012 г. под псевдонимом Наиль Измайлов, можно отсчитывать настоящую популярность писателя. А свою первую «Большую книгу» он получил за исторический роман «Город Брежнев» (2017 г.; третье место). Это отчасти автобиографичная история взросления подростка на фоне «казанского феномена» – бурного распространения уличных группировок в 1980-е гг.