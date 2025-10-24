Кирилл Крок: «Театр существует для людей»

«Театр существует для людей»Директор Театра имени Евгения Вахтангова – о сохранении легендарных спектаклей и перспективах молодой режиссуры
Кирилл Крок руководит Театром имени Евгения Вахтангова уже 15 лет. За эти годы ему удалось построить настоящую империю: у вахтанговцев сегодня шесть сцен и филиал во Владикавказе, слава одного из самых успешных и открытых театров страны. Вахтанговцы ставят до 10 премьер в год, регулярно показывают записи лучших спектаклей в кинотеатрах, проводят экскурсии по закулисью и много гастролируют.
По количеству актеров-звезд Театр Вахтангова может соревноваться с труппой МХТ имени Чехова – в спектаклях заняты Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов и др. По итогам 2024 г. театр заработал рекордные для драматических площадок 1,5 млрд руб. В интервью «Ведомостям» Кирилл Крок рассказал, как сберечь театральное наследие, какие маркеры есть у театрального успеха и что думают китайцы о «Дяде Ване» из России.