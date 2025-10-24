Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Кирилл Крок: «Театр существует для людей»

Директор Театра имени Евгения Вахтангова – о сохранении легендарных спектаклей и перспективах молодой режиссуры
Наталья Витвицкая
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок / Андрей Гордеев / Ведомости

Кирилл Крок руководит Театром имени Евгения Вахтангова уже 15 лет. За эти годы ему удалось построить настоящую империю: у вахтанговцев сегодня шесть сцен и филиал во Владикавказе, слава одного из самых успешных и открытых театров страны. Вахтанговцы ставят до 10 премьер в год, регулярно показывают записи лучших спектаклей в кинотеатрах, проводят экскурсии по закулисью и много гастролируют.

По количеству актеров-звезд Театр Вахтангова может соревноваться с труппой МХТ имени Чехова – в спектаклях заняты Людмила Максакова, Ирина Купченко, Евгений Князев, Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Алексей Гуськов и др. По итогам 2024 г. театр заработал рекордные для драматических площадок 1,5 млрд руб. В интервью «Ведомостям» Кирилл Крок рассказал, как сберечь театральное наследие, какие маркеры есть у театрального успеха и что думают китайцы о «Дяде Ване» из России.

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь