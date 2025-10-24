Кирилл Крок: «Театр существует для людей»

Кирилл Крок руководит Театром имени Евгения Вахтангова уже 15 лет. За эти годы ему удалось построить настоящую империю: у вахтанговцев сегодня шесть сцен и филиал во Владикавказе, слава одного из самых успешных и открытых театров страны. Вахтанговцы ставят до 10 премьер в год, регулярно показывают записи лучших спектаклей в кинотеатрах, проводят экскурсии по закулисью и много гастролируют.