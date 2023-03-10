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«Поехавшая»: одна на велосипеде, не считая собаки

В прокат вышло сентиментальное роуд-муви о том, куда на самом деле ведут все дороги
Роман Черкасов , критик

Жила-была в Москве девушка Аня (Ольга Лерман, известна по фильму «Калашников» и сериалу «Родком»). Снимала квартиру пополам с подругой (Алина Алексеева, сериалы «Беспринципные» и фильм «Елки-иголки»), держала собаку и работала эсэмэмщицей у гламурной Instagram-блогерши (Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Марии Горбань (Мария Горбань, сериалы «Проект «Анна Николаевна» и «Модный синдикат»).

Когда на тридцатилетие к ней никто не пришел, кроме курьера службы доставки (Аскар Ильясов, сериалы «Нулевой пациент» и «Эпидемия») и незваного бывшего (Дмитрий Чеботарев – злодей из «Майора Грома»), Аня решила, что в жизни надо срочно что-то менять. На следующее утро, взяв с собой собаку, она села на велосипед и отправилась в родной Нижний Новгород повидать маму (Елена Яковлева, фильм «Интердевочка» и трилогия о «Последнем богатыре»), которую не видела 13 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных