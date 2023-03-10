«Поехавшая»: одна на велосипеде, не считая собаки

Когда на тридцатилетие к ней никто не пришел, кроме курьера службы доставки (Аскар Ильясов, сериалы «Нулевой пациент» и «Эпидемия») и незваного бывшего (Дмитрий Чеботарев – злодей из «Майора Грома»), Аня решила, что в жизни надо срочно что-то менять. На следующее утро, взяв с собой собаку, она села на велосипед и отправилась в родной Нижний Новгород повидать маму (Елена Яковлева, фильм «Интердевочка» и трилогия о «Последнем богатыре»), которую не видела 13 лет.