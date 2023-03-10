«Поехавшая»: одна на велосипеде, не считая собаки

«Поехавшая»: одна на велосипеде, не считая собакиВ прокат вышло сентиментальное роуд-муви о том, куда на самом деле ведут все дороги
Жила-была в Москве девушка Аня (Ольга Лерман, известна по фильму «Калашников» и сериалу «Родком»). Снимала квартиру пополам с подругой (Алина Алексеева, сериалы «Беспринципные» и фильм «Елки-иголки»), держала собаку и работала эсэмэмщицей у гламурной Instagram-блогерши (Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Марии Горбань (Мария Горбань, сериалы «Проект «Анна Николаевна» и «Модный синдикат»).
Когда на тридцатилетие к ней никто не пришел, кроме курьера службы доставки (Аскар Ильясов, сериалы «Нулевой пациент» и «Эпидемия») и незваного бывшего (Дмитрий Чеботарев – злодей из «Майора Грома»), Аня решила, что в жизни надо срочно что-то менять. На следующее утро, взяв с собой собаку, она села на велосипед и отправилась в родной Нижний Новгород повидать маму (Елена Яковлева, фильм «Интердевочка» и трилогия о «Последнем богатыре»), которую не видела 13 лет.