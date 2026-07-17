«Долина улыбок»: болевые пороги

«Долина улыбок»: болевые порогиВ прокат вышла мистическая драма с элементами фолк-хоррора о пользе страдания
Жизнь чемпиона по дзюдо Серджо Россетти (Микеле Риондино – Вивальди из «Любимой ученицы Вивальди») пошла под откос после смерти сына-подростка, в которой герой винит себя. Не зная, как справиться с горем, он берет клетку с говорящим, но не желающим с ним общаться попугаем и едет с юга Италии на другой конец страны, в затерянный среди альпийских гор крошечный городок Ремис. Формально – чтобы три месяца поработать тут учителем физкультуры на замену. На самом деле – чтобы вдалеке от знакомых глаз и знакомых мест вволю предаться самобичеванию, одинокому пьянству и слезам.
Барменша Микела (Романа Маджора Вергано – «Обреченные на славу») видит плачевное состояние чужака и, сжалившись, ведет его в церковь на необычный ритуал с участием застенчивого 15-летнего парнишки Маттео (дебютант Джулио Фелтри). У того волшебный дар: объятия с ним временно снимают душевную боль, отчего местные почитают его как святого – со всем свойственным такому почитанию простодушным прагматизмом. 15 лет назад в этих местах произошла страшная железнодорожная катастрофа, унесшая жизни многих жителей Ремиса. С тех пор убитые горем горожане избавляются от скорби этими ритуалами, а мальчик с младенчества вынужден быть объектом для объятий и губкой для чужих эмоций. Будучи светским гуманистом и вообще человеком современных взглядов, Серджо, к всеобщему неудовольствию, решает эмансипировать затюканного подростка, чтобы тот перестал наконец позволять себя эксплуатировать.