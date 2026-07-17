«Долина улыбок»: болевые пороги

Барменша Микела (Романа Маджора Вергано – «Обреченные на славу») видит плачевное состояние чужака и, сжалившись, ведет его в церковь на необычный ритуал с участием застенчивого 15-летнего парнишки Маттео (дебютант Джулио Фелтри). У того волшебный дар: объятия с ним временно снимают душевную боль, отчего местные почитают его как святого – со всем свойственным такому почитанию простодушным прагматизмом. 15 лет назад в этих местах произошла страшная железнодорожная катастрофа, унесшая жизни многих жителей Ремиса. С тех пор убитые горем горожане избавляются от скорби этими ритуалами, а мальчик с младенчества вынужден быть объектом для объятий и губкой для чужих эмоций. Будучи светским гуманистом и вообще человеком современных взглядов, Серджо, к всеобщему неудовольствию, решает эмансипировать затюканного подростка, чтобы тот перестал наконец позволять себя эксплуатировать.