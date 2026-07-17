Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO125,95-10,16%CNY Бирж.11,585+1,26%IMOEX2 022,27-4,24%RTSI813,43-4,68%RGBI111,01-1,09%RGBITR742,96-1,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Мы справились, парень»: исповедь Энтони Хопкинса

Великий артист рассказывает, как сыграл Ганнибала Лектера и победил алкоголизм
Николай Корнацкий , критик

Кто этот парень из заглавия? Да сам Энтони Хопкинс. Великий актер передает привет самому себе – лохматому малышу на черно-белой фотокарточке, которой и открывается книга (оперативно переведенная на русский язык и вышедшая в издательстве «Альпина Паблишер»). Здесь будущему дважды лауреату «Оскара» и рыцарю-бакалавру Британской империи всего три года.

Мемуарист подробно пересказывает предысторию фотографии: он только что уронил леденец, подаренный другом семьи, в песок. Еще идет Вторая мировая, сладости – дефицит, и мальчик уже был готов разрыдаться, но, к счастью, быстро нашлась вторая конфета, и вот он уже готов заплакать от счастья. Именно таким – ошарашенным и забавным – он и запечатлен фотоаппаратом. «Как и большинство детей, я испытывал тревогу и замешательство, – пишет сэр Энтони Хопкинс. – Сейчас, в свои 87, я иногда поглядываю на этот снимок, и мне так и хочется сказать тому растерянному мальчугану: «Мы справились, парень».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь