«Мы справились, парень»: исповедь Энтони Хопкинса

Мемуарист подробно пересказывает предысторию фотографии: он только что уронил леденец, подаренный другом семьи, в песок. Еще идет Вторая мировая, сладости – дефицит, и мальчик уже был готов разрыдаться, но, к счастью, быстро нашлась вторая конфета, и вот он уже готов заплакать от счастья. Именно таким – ошарашенным и забавным – он и запечатлен фотоаппаратом. «Как и большинство детей, я испытывал тревогу и замешательство, – пишет сэр Энтони Хопкинс. – Сейчас, в свои 87, я иногда поглядываю на этот снимок, и мне так и хочется сказать тому растерянному мальчугану: «Мы справились, парень».