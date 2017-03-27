Уникальные драгоценности и украшения на каждый день
Ювелирные новинки выставки Baselworld-2017
Все украшения бренда Autore изготовлены с использованием жемчуга, добытого на северо-западном побережье Западной Австралии и ближайших островах. В коллекции Stardust его дополняют бриллианты
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В коллекции The Kiss of the Dragon мастера Carrera y Carrera снова обращаются к теме дракона. Украшения декорированы либо изображениями фантастического существа, либо элементами - например, шипами, - напоминающими драконью спину
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Украшения линии Happy Hearts, Chopard вышли в новых цветах: белом и розовом золоте, с бриллиантами и малахитом
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Коллекция Boule от de Grisogono пополнилась украшениями из кварцев и бирюзы в сочетании с цветными драгоценными камнями. На фото: серьги и кольцо из бирюзы с аметистами и изумрудами
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Колье, серьги и кольцо из белого золота с изумрудами и бриллиантами из линии Graff High Jewellery
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Колье Messika из коллекции Paris est une Fête. Все украшения изготовлены из белого золота и бриллиантов
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Коллекция Tramonti Segreti, созданная Pasquale Bruni, стала продолжением линии Giardini Segreti, представленной в 2015 г. Источником вдохновения для нее стали краски заката
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Сет из колье, кольца и серег из жемчуга и бриллиантов создан Utopia к 20-летнему юбилею марки и будет выпущен лимитированной серией
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