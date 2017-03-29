Что показывают на Неделе свадебной моды в Нью-Йорке
Тенденции главного профильного смотра сезона весна/лето 2018 года
Один из первых показов Недели свадебной моды в Нью-Йорке - шоу Reem Acra - открылся дефиле черных платьев: 12 нарядов, дополненных высокими перчатками и крупными украшениями. Нестандартный выбор дизайнер Рим Акра объясняет тем, что хотел создать образ современной невесты
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Еще одна тема коллекции - сотрудничество дизайнера с Tiffany & Co. Поэтому источником вдохновения стал один из самых знаменитых камней в коллекции ювелирной компании - желтый бриллиант Tiffany, рассказывает Акра
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Большинство марок не проводят на Неделе свадебной моды привычных показов, как на Неделях pret-a-porte и haute couture, а ограничиваются презентациями для прессы и клиентов. Одна из таких презентаций - Christian Siriano
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Дизайнер Кристиан Сириано создает свадебные платья давно, но регулярные коллекции представляет только второй сезон. Стоимость нарядов – от $3500 до $17 000, уточняет Vogue US
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Одна из самых ожидаемых коллекций - от дуэта Marchesa. В этом году дизайнеры марки Джорджина Чапман и Карен Крейг, как и Рим Акра, представили коллекцию в черно-белой гамме, хотя и намного более классическую: черными они сделали только детали отделки и украшения
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Дизайнеры Sachin & Babi также подчеркивают, что, создавая коллекцию, хотели избежать однообразия типичных свадебных платьев. Поэтому в их коллекции много нарядов, которые появились благодаря пожеланиям клиенток. «Многие идеи нам подсказали наши друзья и клиенты», - цитирует дизайнеров Vogue US
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По этой же причине в коллекции много текущих трендов, например прозрачные юбки
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Идея коллекции Houghton весна/лето 2018, по словам дизайнера марки Катарины Полк, - подчеркнуть женственность и красоту женского тела
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