Что показывают на Неделе свадебной моды в Нью-Йорке

Marchesa

Одна из самых ожидаемых коллекций - от дуэта Marchesa. В этом году дизайнеры марки Джорджина Чапман и Карен Крейг, как и Рим Акра, представили коллекцию в черно-белой гамме, хотя и намного более классическую: черными они сделали только детали отделки и украшения

5/8