Памяти Георгия Гречко
Советский летчик-космонавт умер в возрасте 85 лет
В ночь на 8 апреля в возрасте 85 лет умер советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко, сообщает журнал «Новости космонавтики». Ранее сообщалось, что он госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото 1977 г.
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Дочь Гречко Ольга сообщила РБК, что космонавт скончался от сердечной недостаточности. «Последние минуты с ним была его жена Екатерина, причина смерти — сердечная недостаточность… Он был очень светлым человеком», — сказала она. Фото 1983 г.
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Гречко родился 25 мая 1931 г. в Ленинграде. В 1955 г. окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал инженером, старшим инженером, затем начальником группы ОКБ-1, участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. На снимке экипаж космического корабля «Союз-17» – бортинженер Георгий Гречко (справа) и командир Алексей Губарев во время тренировки
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В 1968 г. был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ. Гречко совершил три космических полета — в 1975 г., 1977-1978 гг. (рекордный для своего времени, на ) и в 1985 г.
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С 1986 г. Гречко работал в Институте физики биосферы РАН. Защитил степени кандидата технических наук и доктора физико-математических наук. Написал мемуары «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев». На фото космонавт во время презентации своей книги, 2013 г.
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