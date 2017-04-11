Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами
Столицу готовят к весенним праздникам
На 24 площадках в центре города, а также в 19 городских парках гостей будут развлекать концертами, выставками, лекциями и мастер-классами
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Для участия в фестивале было подано свыше 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано более 180 участников, сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк
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Оформление города к фестивалю началось в прошедшие выходные
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Самый высокий арт-объект фестиваля — семиметровое пасхальное яйцо — установили в Камергерском переулке
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В фестивальных шале будут торговать фермерскими продуктами из регионов России
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Увидеть пасхальные яйца можно на пути от Манежной площади к площади Революции, на ул. Никольской, Арбат, Кузнецкий Мост, Рождественке и в Камергерском переулке
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Устанавливаются как новые арт-объекты, так и оставшиеся с прошлых лет, их обновят и поставят на фестивальных площадках
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24 двухметровых яйца появляются на всех пасхальных фестивалях, начиная с самого первого в 2014 г. Они созданы московскими художниками-монументалистами
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Для проведения этих работ дорожное движение ограничивать не будут, обещает сайт мэрии
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Для молодежи запланированы спортивные мероприятия на свежем воздухе. Например, на Тверском бульваре откроется скейтпарк, на Новом Арбате появится скалодром, а на площади Революции пройдут мастер-классы по фехтованию
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На фестивале будет работать восемь выставок, созданных совместно с московскими музеями и образовательными центрами - о московских меценатах, театральной Москве, архитектуре, а также традициях празднования Пасхи
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На Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре установят трёхметровые макеты колоколов храма Христа Спасителя, колокольни Ивана Великого и Успенской звонницы Московского Кремля, а также Большой колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты
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На многих площадках будут продавать фермерские продукты и пасхальные угощения, а также проводить мастер-классы по кулинарии с известными шеф-поварами, диетологами или участниками кулинарных шоу
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Фестиваль откроется мастер-классами по росписи яиц, встречами с творческими людьми и знакомством с праздничными персонажами
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«Пасхальный дар» - часть круглогодичного проекта «Московские сезоны», который включает более 20 городских уличных мероприятий, сменяющих друг друга, как времена года
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Стоимость подготовки фестиваля в этом году мэрия не называет. В конце 2016 г. ГБУ «Московские ярмарки», которое занимается подготовкой и проведением массовых мероприятий в столице, заключило контракт с компанией ООО «МФ-ГРУПП» на 592 млн руб., из них 476 млн будут потрачены в этом году. Сколько средств направят на конкретные мероприятия, не уточняется
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В 2015 г. весенние фестивали стоили бюджету Москвы примерно 170 млн руб., годом позднее - на 10 млн больше
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