Москву украсили яйцами, цыплятами и клумбами

Евгений Разумный / Ведомости

Стоимость подготовки фестиваля в этом году мэрия не называет. В конце 2016 г. ГБУ «Московские ярмарки», которое занимается подготовкой и проведением массовых мероприятий в столице, заключило контракт с компанией ООО «МФ-ГРУПП» на 592 млн руб., из них 476 млн будут потрачены в этом году. Сколько средств направят на конкретные мероприятия, не уточняется

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