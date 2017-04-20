Афиша на выходные: Баста, «Библионочь», маркет местной еды и «Дни авангарда»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
22 апреля по всей стране пройдет акция «Библионочь». В Москве запланировано более 600 мероприятий - мастер-классы, беседы и лекции о литературе, творческие встречи с деятелями культуры, концерты, перформансы и кинопоказы. Большая часть программы будет посвящена памяти Евгения Евтушенко и его творчеству. Полное расписание мероприятий размещено на сайте проекта
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В выходные в Музее Москвы пройдет первый в новом сезоне «Маркет местной еды». Главной темой маркета станет кофе: организаторы проведут конкурс бариста, которые представят свои варианты напитков на основе кофе. С 11:00 до 21:00
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Для нового сольного концерта Басты в «Олимпийском» впервые откроют полный круговой амфитеатр спорткомплекса. Сцена, расположенная прямо по центру спорткомплекса, обеспечит полноценный обзор из любой точки гигантской площадки. Василий Вакуленко сыграет треки из нового альбома с расширенным составом музыкантов и в сопровождении шоу из звука, света и мультимедиа. 22 апреля, 19:00
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«Форсаж-8» триумфально выкатился на экраны, став новым чемпионом мира по сборам первого уикенда. В кассе фильма уже $532,5 млн, из них $14,1 млн заработано в России. Все честно - зритель тут получает именно то, чего жд
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Третьяковская галерея открыла выставку Джорджо де Кирико «Метафизические прозрения». Она дает отчетливое представление об одном из самых странных художников XX века
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С 21 по 23 апреля на нескольких площадках пройдет фестиваль «Дни авангарда». Он откроется карнавалом в одном из самых известных памятников конструктивизма в Москве – Дворце культуры ЗИЛ. Также в фестивальной программе запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии по по местам авангардистов, мастер-классы и лекции. Расписание мероприятий размещено на сайте фестиваля
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"Дэвид Линч: жизнь в искусстве" - документальный фильм, в котором знаменитый кинорежиссер показан в основном как художник. Портрет получился странным и интригующим - годос Линча не столько что-то объясняет, сколько гипнотизирует
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В Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный памяти жертв геноцида армян. В исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева (на фото) прозвучат симфония № 3 Арама Хачатуряна и Centuria S – Quark – российская премьера новой симфонии Стаса Намина. 22 апреля, 19:00
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«Зинаида Серебрякова» в Третьяковской галерее – большая выставка дореволюционных и написанных в эмиграции работ русской художницы, любившей писать портреты красивых людей, детей и себя, тоже красивой
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