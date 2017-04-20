Афиша на выходные: Баста, «Библионочь», маркет местной еды и «Дни авангарда»

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С 21 по 23 апреля на нескольких площадках пройдет фестиваль «Дни авангарда». Он откроется карнавалом в одном из самых известных памятников конструктивизма в Москве – Дворце культуры ЗИЛ. Также в фестивальной программе запланированы пешеходные и велосипедные экскурсии по по местам авангардистов, мастер-классы и лекции. Расписание мероприятий размещено на сайте фестиваля

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