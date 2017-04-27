Спорт

Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»

Российский этап пройдет с 27 по 30 апреля
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Первые авиагрузы с болидами и оборудованием прибыли в Сочи из столицы королевства Бахрейн 19 апреля
Sochi Autodrom
Первые авиагрузы с болидами и оборудованием прибыли в Сочи из столицы королевства Бахрейн 19 апреля
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Российский этап «Формулы-1» пройдет на «Сочи-автодроме» с 27 по 30 апреля
Sochi Autodrom
Российский этап «Формулы-1» пройдет на «Сочи-автодроме» с 27 по 30 апреля
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Паддок команды Red Bull
Алексей Куденко / РИА Новости
Паддок команды Red Bull
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Паддок Ferrari
Владимир Астапкович / РИА Новости
Паддок Ferrari
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В боксе Red Bull
РИА Новости
В боксе Red Bull
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Паддок команды Williams Martini Racing
Владимир Астапкович / РИА Новости
Паддок команды Williams Martini Racing
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Red Bull готовится к стартам
Алексей Куденко / РИА Новости
Red Bull готовится к стартам
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Механики команды Renault
Sochi Autodrom
Механики команды Renault
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26 апреля на автодроме прошли учения спасателей
Sochi Autodrom
26 апреля на автодроме прошли учения спасателей
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Для гостей «Формулы-1» оборудованы специальные зоны для отдыха и развлечений
Sochi Autodrom
Для гостей «Формулы-1» оборудованы специальные зоны для отдыха и развлечений
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На территории Олимпийского парка зрители могут поиграть в настольный теннис, бадминтон и другие виды спорта. В предыдущие два года российский этап "Формулы-1" посетили 458 000 зрителей, уточняет пресс-служба автодрома
Sochi Autodrom
На территории Олимпийского парка зрители могут поиграть в настольный теннис, бадминтон и другие виды спорта. В предыдущие два года российский этап "Формулы-1" посетили 458 000 зрителей, уточняет пресс-служба автодрома
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С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на Formula 1 ВТБ Гран-при России
Алексей Куденко / РИА Новости
С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на Formula 1 ВТБ Гран-при России
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Специальный автомобиль-свипер при помощи магнитной ленты чистит гоночное покрытие автодрома от мельчайших частиц металла и мусора
Sochi Autodrom
Специальный автомобиль-свипер при помощи магнитной ленты чистит гоночное покрытие автодрома от мельчайших частиц металла и мусора
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За весь сезон «Формулы-1» в гонках примут участие 20 пилотов, представляющие 10 команд
Sochi Autodrom
За весь сезон «Формулы-1» в гонках примут участие 20 пилотов, представляющие 10 команд
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  • Первые авиагрузы с болидами и оборудованием прибыли в Сочи из столицы королевства Бахрейн 19 апреля
  • Российский этап «Формулы-1» пройдет на «Сочи-автодроме» с 27 по 30 апреля
  • Паддок команды Red Bull
  • Паддок Ferrari
  • В боксе Red Bull
  • Паддок команды Williams Martini Racing
  • Red Bull готовится к стартам
  • Механики команды Renault
  • 26 апреля на автодроме прошли учения спасателей
  • Для гостей «Формулы-1» оборудованы специальные зоны для отдыха и развлечений
  • На территории Олимпийского парка зрители могут поиграть в настольный теннис, бадминтон и другие виды спорта. В предыдущие два года российский этап "Формулы-1" посетили 458 000 зрителей, уточняет пресс-служба автодрома
  • С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на Formula 1 ВТБ Гран-при России
  • Специальный автомобиль-свипер при помощи магнитной ленты чистит гоночное покрытие автодрома от мельчайших частиц металла и мусора
  • За весь сезон «Формулы-1» в гонках примут участие 20 пилотов, представляющие 10 команд
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