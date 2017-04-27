Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»
Российский этап пройдет с 27 по 30 апреля
Первые авиагрузы с болидами и оборудованием прибыли в Сочи из столицы королевства Бахрейн 19 апреля
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Российский этап «Формулы-1» пройдет на «Сочи-автодроме» с 27 по 30 апреля
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Паддок команды Red Bull
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Паддок Ferrari
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В боксе Red Bull
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Паддок команды Williams Martini Racing
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Red Bull готовится к стартам
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Механики команды Renault
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26 апреля на автодроме прошли учения спасателей
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Для гостей «Формулы-1» оборудованы специальные зоны для отдыха и развлечений
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На территории Олимпийского парка зрители могут поиграть в настольный теннис, бадминтон и другие виды спорта. В предыдущие два года российский этап "Формулы-1" посетили 458 000 зрителей, уточняет пресс-служба автодрома
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С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на Formula 1 ВТБ Гран-при России
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Специальный автомобиль-свипер при помощи магнитной ленты чистит гоночное покрытие автодрома от мельчайших частиц металла и мусора
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За весь сезон «Формулы-1» в гонках примут участие 20 пилотов, представляющие 10 команд
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