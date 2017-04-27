Автодром Сочи накануне Гран-при «Формулы-1»

Sochi Autodrom

На территории Олимпийского парка зрители могут поиграть в настольный теннис, бадминтон и другие виды спорта. В предыдущие два года российский этап "Формулы-1" посетили 458 000 зрителей, уточняет пресс-служба автодрома

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