Главный приз Каннского кинофестиваля впервые инкрустируют бриллиантами

Chopard

70-й Каннский кинофестиваль на Лазурном Берегу Франции пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри в этом году станет знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Помимо него в состав жюри войдут американская актриса Джессика Честейн, режиссер из Германии Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французский композитор Габриэль Яред и американский актер Уилл Смит

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