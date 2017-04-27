Главный приз Каннского кинофестиваля впервые инкрустируют бриллиантами
Золотую пальмовую ветвь украсят в честь 70-летия киносмотра
В этом году главный приз Каннского кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» впервые инкрустируют брилиантами. Таким образом организаторы фестиваля и компания Chopard, производитель ветви, отметят 70-ю годовщину киносмотра
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Эскиз «Золотой пальмовой ветви»
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Процесс изготовления ветви проходит в несколько этапов. Начальный - изготовление формы для приза. Для этого сначала делают восковую ветвь, затем по ее контурам изготовят золотую
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Главной наградой фестиваля "Золотая пальмовая ветвь" стала в 1954 г. Тогда руководство форума провело конкурс среди дизайнеров, которым предлагалось представить эскиз награды в виде пальмовой ветви – символа города Канны, изображенного на его гербе
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Окончательную изогнутую форму ветви придают вручную
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Полировка ветви
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Статуэтка сделана из золота и вручается победителю в специальном футляре, который с 2001 г. оснащают специальной противоударной защитой
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Детали выделки
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Бриллианты закрепляют на золоте вручную
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Последний этап: ветвь закрепляют на хрустальной подставке
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Помимо "Золотой пальмовой ветви" Chopard с 2016 г. изготавливает все награды Московского международного кинофестиваля
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70-й Каннский кинофестиваль на Лазурном Берегу Франции пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри в этом году станет знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. Помимо него в состав жюри войдут американская актриса Джессика Честейн, режиссер из Германии Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французский композитор Габриэль Яред и американский актер Уилл Смит
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