Спорт

Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля
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Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву
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Трофей показали во время открытия парка Кубка Конфедераций 2017 на территории «Музеона»
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Трофей показали во время открытия парка Кубка Конфедераций 2017 на территории «Музеона»
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Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака, с ним можно сфотографироваться всем желающим
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака, с ним можно сфотографироваться всем желающим
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Вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко забил мяч в ворота на церемонии открытия
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко забил мяч в ворота на церемонии открытия
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой и французский футболист Марсель Десайи
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой и французский футболист Марсель Десайи
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Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
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Турнир откроется матчем Россия - Новая Зеландия, он пройдет в Санкт-Петербурге
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Турнир откроется матчем Россия - Новая Зеландия, он пройдет в Санкт-Петербурге
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К началу апреля на матчи турнира было продано свыше 200 тыс. билетов, указано на сайте FIFA
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
К началу апреля на матчи турнира было продано свыше 200 тыс. билетов, указано на сайте FIFA
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Последняя часть билетов поступила в продажу 19 апреля
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Последняя часть билетов поступила в продажу 19 апреля
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Вход в парк Кубка Конфедераций 2017 бесплатный
Екатерина Ширинкина для Ведомостей
Вход в парк Кубка Конфедераций 2017 бесплатный
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  • Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву
  • Трофей показали во время открытия парка Кубка Конфедераций 2017 на территории «Музеона»
  • Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака, с ним можно сфотографироваться всем желающим
  • Вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко забил мяч в ворота на церемонии открытия
  • Бывший футболист сборной России Александр Мостовой и французский футболист Марсель Десайи
  • Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
  • Турнир откроется матчем Россия - Новая Зеландия, он пройдет в Санкт-Петербурге
  • К началу апреля на матчи турнира было продано свыше 200 тыс. билетов, указано на сайте FIFA
  • Последняя часть билетов поступила в продажу 19 апреля
  • Вход в парк Кубка Конфедераций 2017 бесплатный
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