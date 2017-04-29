Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву
Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля
Главный трофей Кубка Конфедераций привезли в Москву
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Трофей показали во время открытия парка Кубка Конфедераций 2017 на территории «Музеона»
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Официальный талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака, с ним можно сфотографироваться всем желающим
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Вице-премьер по спорту и туризму Виталий Мутко забил мяч в ворота на церемонии открытия
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой и французский футболист Марсель Десайи
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Кубок Конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля
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Турнир откроется матчем Россия - Новая Зеландия, он пройдет в Санкт-Петербурге
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К началу апреля на матчи турнира было продано свыше 200 тыс. билетов, указано на сайте FIFA
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Последняя часть билетов поступила в продажу 19 апреля
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Вход в парк Кубка Конфедераций 2017 бесплатный
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