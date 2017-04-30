Досуг

Гонки «Формулы-1» в Сочи

Четвертый год подряд гонку выигрывает пилот «Мерседеса»
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Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при России. Для Боттаса это первая победа в карьере
Pavel Golovkin / AP
Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при России. Для Боттаса это первая победа в карьере
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Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший квалификацию российского этапа. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен
Andrej ISAKOVIC / AFP
Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший квалификацию российского этапа. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен
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Соревнования проходили на «Сочи автодроме», где они проводятся четвертый год подряд
Sergei Grits / AP
Соревнования проходили на «Сочи автодроме», где они проводятся четвертый год подряд
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Почти 60 000 человек посетили главную гонку сочинского этапа «Формулы-1». «В этом годы мы увидели зашкаливающую посещаемость квалификации Гран-при России», — рассказал агентству «Интерфакс-Юг» промоутер гонки Сергей Воробьев
Andrej ISAKOVIC / AFP
Почти 60 000 человек посетили главную гонку сочинского этапа «Формулы-1». «В этом годы мы увидели зашкаливающую посещаемость квалификации Гран-при России», — рассказал агентству «Интерфакс-Юг» промоутер гонки Сергей Воробьев
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Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м
Sergei Grits / AP
Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м
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Руководители «Формулы-1» на встрече с Путиным похвалили трассу и инфраструктуру в Сочи. Президент в свою очередь признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России
Алексей Никольский / РИА Новости
Руководители «Формулы-1» на встрече с Путиным похвалили трассу и инфраструктуру в Сочи. Президент в свою очередь признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России
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На трассе не обошлось без аварий
AP
На трассе не обошлось без аварий
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В самом начале гонки из борьбы выбыли француз Ромен Грожан из «Хаас» и британец Джолион Палмер из «Рено» (на фото)
Sergei Grits / AP
В самом начале гонки из борьбы выбыли француз Ромен Грожан из «Хаас» и британец Джолион Палмер из «Рено» (на фото)
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С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на «Formula 1 ВТБ Гран-при России»
Sochi Autodrom
С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на «Formula 1 ВТБ Гран-при России»
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Трасса проходит через Олимпийский парк
Pavel Golovkin / AP
Трасса проходит через Олимпийский парк
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  • Финский пилот «Формулы-1» Валттери Боттас, выступающий за команду «Мерседес», выиграл Гран-при России. Для Боттаса это первая победа в карьере
  • Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, выигравший квалификацию российского этапа. Третьим стал его партнер по команде финн Кими Райкконен
  • Соревнования проходили на «Сочи автодроме», где они проводятся четвертый год подряд
  • Почти 60 000 человек посетили главную гонку сочинского этапа «Формулы-1». «В этом годы мы увидели зашкаливающую посещаемость квалификации Гран-при России», — рассказал агентству «Интерфакс-Юг» промоутер гонки Сергей Воробьев
  • Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу 12-м
  • Руководители «Формулы-1» на встрече с Путиным похвалили трассу и инфраструктуру в Сочи. Президент в свою очередь признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России
  • На трассе не обошлось без аварий
  • В самом начале гонки из борьбы выбыли француз Ромен Грожан из «Хаас» и британец Джолион Палмер из «Рено» (на фото)
  • С этого года этап «Формулы-1» Гран-при России будет проходить при партнерстве группы ВТБ. Официальное название этапа сменилось на «Formula 1 ВТБ Гран-при России»
  • Трасса проходит через Олимпийский парк
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