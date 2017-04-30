Гонки «Формулы-1» в Сочи

Алексей Никольский / РИА Новости

Руководители «Формулы-1» на встрече с Путиным похвалили трассу и инфраструктуру в Сочи. Президент в свою очередь признался, что сам был удивлен тем, сколько болельщиков приехало на Гран-при России

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