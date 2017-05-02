Модные эксперименты Бала Института костюма Met Gala 2017

Carlo Allegri / Reuters

В Нью-Йорке в Метрополитен-музее прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2017 - одно из крупнейших мероприятий индустрии моды. Каждый год организаторы предлагают гостям Бала одеться в соответствии с темой выставки в Метрополитен-музее, к открытию которой приурочен прием. В этом году экспозицию посвятили творчеству дизайнера Comme des Garçons Рэи Кавакубо. На фото: певица Рианна в костюме Comme des Garçons и украшениях Chopard, созданных специально для нее

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