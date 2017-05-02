Модные эксперименты Бала Института костюма Met Gala 2017
Чем удивили гости ежегодного приема в Метрополитен-музее
В Нью-Йорке в Метрополитен-музее прошел ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2017 - одно из крупнейших мероприятий индустрии моды. Каждый год организаторы предлагают гостям Бала одеться в соответствии с темой выставки в Метрополитен-музее, к открытию которой приурочен прием. В этом году экспозицию посвятили творчеству дизайнера Comme des Garçons Рэи Кавакубо. На фото: певица Рианна в костюме Comme des Garçons и украшениях Chopard, созданных специально для нее
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Один из самых ярких образов бала продемонстрировала актриса и модель Кара Делевинь: обритую налысо голову девушки стилисты покрыли серебряной краской и украсили крупными стразами в тон отделки на костюме Chanel
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Лили Коллинз также изменила имидж для бала, но рисковать не стала: новая прическа актрисы - не стрижка, а парик. Платье Giambattista Valli и украшения Tiffany, выбранные Коллинз, многие модные критики посчитали одним из лучших образов мероприятия
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Список приглашенных на бал утверждает главный редактор американского Vogue Анна Винтур. На фото: теннисистка Серена Уильямс в платье Versace
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Певица Кэти Перри выбрала экстравагантный наряд марки Maison Margiela, дизайнером которой является Джон Галльяно
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Для многих гостей самый важный момент бала - проход по красной ковровой дорожке: это возможность выделиться и попасть в объективы фотографов. На фото: рэпер и музыкальный продюсер Шон Комбс
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Хотя тема мероприятия каждый год оставляет простор для фантазии, большинство гостей выбирают обычные вечерние платья. На фото: модель Наталья Водянова в платье Diane von Furstenberg и дизайнер Диана фон Фюрстенберг
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Модели Стелла Максвелл (справа) и Эшли Грэхем в платьх H&M, созданных дизайнерами марки специально к балу
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Актриса Джуанна Мур в платье Calvin Klein By Appointment и украшениях Chopard
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Модель Адриана Лима в платье Alberta Ferretti и серьгах Chopard
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Дизайнер Донателла Версаче (слева) и звезда соцсетей Кайли Дженнер в Versace
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Модель Лили-Роуз Депп в платье и украшениях Chanel
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