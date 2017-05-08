Досуг

Майский снег в Москве

Для парада облака разгонят, обещают в Минобороны
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В Москве в понедельник выпал сильный снег
Евгений Разумный / Ведомости
В Москве в понедельник выпал сильный снег
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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
Евгений Разумный / Ведомости
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
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Прирост осадков в столице с вечера воскресенья к утру понедельника составил 10 мм, сообщили «Интерфаксу» в московском метеобюро
Евгений Разумный / Ведомости
Прирост осадков в столице с вечера воскресенья к утру понедельника составил 10 мм, сообщили «Интерфаксу» в московском метеобюро
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По расчетам метеобюро, к вечеру понедельника в Москве может выпасть еще до 25 мм влаги, или почти половина месячной нормы осадков
Евгений Разумный / Ведомости
По расчетам метеобюро, к вечеру понедельника в Москве может выпасть еще до 25 мм влаги, или почти половина месячной нормы осадков
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В ночь на 9 мая прирост осадков в городе может составить до 9 мм, похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица
Евгений Разумный / Ведомости
В ночь на 9 мая прирост осадков в городе может составить до 9 мм, похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица
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Синоптики предупредили, что погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра, сообщил «Интерфакс»
Евгений Разумный / Ведомости
Синоптики предупредили, что погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра, сообщил «Интерфакс»
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В Минобороны сообщили, что экипажи ВКС 9 мая выполнят разгон облаков над Москвой и областью
Евгений Разумный / Ведомости
В Минобороны сообщили, что экипажи ВКС 9 мая выполнят разгон облаков над Москвой и областью
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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Евгений Разумный / Ведомости
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  • В Москве в понедельник выпал сильный снег
  • Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за ночь
  • Прирост осадков в столице с вечера воскресенья к утру понедельника составил 10 мм, сообщили «Интерфаксу» в московском метеобюро
  • По расчетам метеобюро, к вечеру понедельника в Москве может выпасть еще до 25 мм влаги, или почти половина месячной нормы осадков
  • В ночь на 9 мая прирост осадков в городе может составить до 9 мм, похолодает до нуля градусов, сохранится сильный ветер, на дорогах возможна гололедица
  • Синоптики предупредили, что погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра, сообщил «Интерфакс»
  • В Минобороны сообщили, что экипажи ВКС 9 мая выполнят разгон облаков над Москвой и областью
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