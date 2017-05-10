Путин вышел на лед
Президент по традиции играет под номером 11
Президент Владимир Путин принял участие в гала-матче, который завершает шестой сезон Ночной хоккейной лиги, сообщает «Интерфакс». На фото с хоккеистом Павлом Буре
1/13
Председатель Совета легенд НХЛ Александр Якушев, бизнесмен и президент СКА Геннадий Тимченко и президент Владимир Путин (слева направо)
2/13
Матч проходит в сочинском Большом ледовом дворце
3/13
Президент по традиции вышел на лед в майке под номером 11 в составе команды «Легенды хоккея» - она играет против команды «Сборная НХЛ»
4/13
Владимир Путин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, хоккеист Павел Буре (слева направо на первом плане), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель Совета легенд НХЛ Александр Якушев и советский хоккеист Владимир Мышкин
5/13
Последний раз президент выходил на лед 30 апреля (на фото), он провел хоккейную тренировку на олимпийском стадионе «Шайба» в Сочи
6/13
Путин относительно недавно освоил этот вид спорта, уточняет "Интерфакс". Одно из первых его появлений на хоккейной площадке состоялось в 2012 г., также в рамках подобного турнира НХЛ (на фото)
7/13
Та игра состоялась спустя всего несколько часов после инаугурации Владимира Путина
8/13
Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов (на фотографии 2011 г. слева)
9/13
Периодически президент приглашает сыграть с ним в хоккей своих зарубежных коллег. Так, в 2012 г. вместе с ним в матче участвовал президент Финляндии Сауле Ниинисте (на фото слева от Путина)
10/13
На один с Путиным лед не раз выходил и президент Белоруссии Александр Лукашенко (на фото товарищеский матч звезд отечественного хоккея 4 января 2014 г.)
11/13
Слева от Путина первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, справа - президент СКА Геннадий Тимченко, 16 мая 2015 г.
12/13
Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 г. после встречи Путина и ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея
13/13