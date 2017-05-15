Смелые и смешные: самые необычные часовые новинки

H. Moser & Cie

Одни из самых экстравагантных часов года - Swiss Mad Watch мануфактуры H. Moser & Cie. 100% «швейцарские» часы отражают другие символы страны. Корпус модели выполнен из настоящего швейцарского сыра в сочетании с композитным материалом itr2©, а ремешок изготовлен из шкуры швейцарской коровы. На момент выхода создатели оценили их в 1 081 291 швейцарских франков, но в итоге первый экземпляр был продан на аукционе Christie`s за 100 000 франков

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