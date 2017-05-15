Смелые и смешные: самые необычные часовые новинки
Джокер, играющая пантера и «всевидящее око»
Модель «Джокер» придумал и сделал российский часовщик Константин Чайкин. Индикаторы часов и минут - это глаза Джокера, а его улыбка - это указатель фазы Луны. Часы в корпусе из стали стоимостью 6990 евро будут созданы в количестве 99 экземпляров
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На циферблате часов отражается больше 20 000 различных ужимок и гримас – от угрюмой в 15:42 в полнолуние до лукавой в 15:48 в первую четверть Луны. На фото: Джокер «закатывает глаза» в 23.05
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Часы Panthère Joueuse в корпусе из белого золота с бриллиантовой пантерой, «играющей» в мяч - тоже бриллиантовый. В этих часах Cartier «играющей» - это указатель часов, который перемещается по окружности циферблата, а лапа пантеры (также движущаяся) - это указатель минут
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В часах Chanel Mademoiselle J12 время в буквальном смысле показывает основательница марки мадемуазель Шанель, руки которой стали стрелками на циферблате
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Новинка мануфактуры Corum - Corum Big Bubble Anima. Часы – «всевидящее око» с периферической индикацией часов и минут и «глазом» на циферблате, выполненным в технике объемного изображения, – результат сотрудничества компании и диджея и композитора Маттео Чеккарини
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Одни из самых экстравагантных часов года - Swiss Mad Watch мануфактуры H. Moser & Cie. 100% «швейцарские» часы отражают другие символы страны. Корпус модели выполнен из настоящего швейцарского сыра в сочетании с композитным материалом itr2©, а ремешок изготовлен из шкуры швейцарской коровы. На момент выхода создатели оценили их в 1 081 291 швейцарских франков, но в итоге первый экземпляр был продан на аукционе Christie`s за 100 000 франков
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Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls стоимостью 388 800 швейцарских франков оснащены 60-секундным турбийоном и минутным репетиром. Но их главная особенность - автоматон. В неактивном режиме черепа сдвинуты, и между ними образуется «сердце»
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А при активации репетира черепа разъезжаются и становится виден турбийон, а также «ломается» индикатор XII часов
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В часах Vingt 8, созданных Кари Вутилайненом, внешний диск с часовыми метками вращается со скоростью часовой стрелки, в результате каждый час часовая и минутная стрелки всегда накладываются друг на друга, а в каждую половину часа выстраиваются в ровную линию
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Из-за этого к показателям времени нужно привыкнуть. На фото: слева часы указывают не 21:12, а 21:25, а справа - не 2:37, а 2:
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