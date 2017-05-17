Люкс

Лучшие яхты мира

В числе победителей премии World Superyacht Awards – 2016 яхты Алишера Усманова и Вагита Алекперова
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