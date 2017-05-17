Лучшие яхты мира

Boat International Media Ltd

К участию в премии допускаются яхты, спущенные на воду в течение года до момента подачи заявок. Исключения - участники в категориях «Перестроенная яхта» и "Переоборудованная яхта". Перестроенной считается яхта с существенными техническими изменениями. В этом году приза удостоилась 77-метровая Legend, впервые спущенная на воду 34 года назад. За прошедшее время яхту дважды реновировали, она сменила несколько владельцев и пять имен. Последние изменения Legend проводились, чтобы яхта стала пригодной для арктических экспедиций и соответствовала требованиям классов Lloyds A1 Ice Class и Polar, указано на сайте премии. Также новые владельцы повысыли комфортность яхты - на борту установили вертолетную площадку и бассейн на 16 человек, для которого корпус яхты удлинили на 3,6 м. При этом все изменения проведены в соответствии с требованиями SOLAS - международной конвенции по охране человеческой жизни на море

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