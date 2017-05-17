Лучшие яхты мира
В числе победителей премии World Superyacht Awards – 2016 яхты Алишера Усманова и Вагита Алекперова
Лучшей моторной яхтой 2016 года по версии премии World Superyacht Awards признана Dilbar - яхта, по информации СМИ принадлежащая совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову. За этот титул соревновались девять яхт - победителей в своих категориях. Dilbar оказалась «лучшей из лучших», приведено мнение жюри на сайте премии. Премия World Superyacht Awards вручается ежегодно. Помимо главного победителя жюри выбирает лучшие яхты разных типов (водоизмещающие, полуводоизмещающие и парусные) в нескольких категориях. В жюри входят нынешние и бывшие владельцы суперъяхт, состав жюри меняется
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Еще одна победа Dilbar - в категории «Яхты водоизмещением более 3000 тонн». Dilbar - самая вместительная яхта в мире (водоизмещением 15917 тонн) и четвертая в мире по длине (156-157 м). Яхта построена верфью Lurssen и спущена на воду в 2016 г., она рассчитана на 40 гостей и 80 членов эпипажа. СМИ оценивают ее стоимость примерно в $600 млн
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Остальные победители в классе водоизмещающих яхт. Водоизмещение от 1 500 до 2999 тонн - Cloudbreak. 72,5 метровая яхта была спроектирована с учетом пожелания владельца заниматься экстремальными видами спорта на суше и на море. Еще одна награда Cloudbreak - премия The showboat design awards-2017 в номинации «Лучшее планировочное решение и дизайн интерьера» для яхт водоизмещением более 500 тонн
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Моторные яхты водоизмещением от 500 до 1499 тонн - Joy. 70-метровая яхта построена в 2016 г. верфью Feadship. По информации yachtcharterfleet.com стоимость недельной аренды составляет $261 000
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Водоизмещение меньше 500 тонн и длиной свыше 43 м - La Passion. 46-метровая яхта построена верфью Sarp Yachts в 2016 г. В 2017 г. яхта также стала финалистом премии Showboats Design Awards 2017 в номинациях «Лучший интерьер» и «Лучший экстерьер» среди моторных яхт
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Водоизмещение меньше 500 тонн и длиной от 30 до 42,9 м - 42.2-метровая яхта X, спущенная на воду верфью Sanlorenzo в 2016 г. Рассчитанная на 12 пассажиров яхта не сдается в аренду, ориентировочная стоимость аналогичных яхт, также построенных Sanlorenzo, - около $10-13 млн
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Еще один российский лауреат World Superyacht Awards - Galactica Super Nova, принадлежащая президенту «Лукойла» Вагиту Алекперову. Она признана лучшей в классе «Полуводоизмещающие моторные яхты длиной более 50 м». Яхты такого типа совмещают преимущества планирующих и водоизмещающих корпусов, что позволяет им развивать большую скорость и быть менее подвержены качке. 70-метровая Galactica Super Nova, построенная в 2016 г., пока является самой большой яхтой, построенной на верфи Heesen. Еще одну награду Galactica Super Nova завоевала на премии Showboats Design Awards. Там отметили ее архитектурное решение. Любопытно, что жюри Showboats Design Awards номинировало яхту в классе не полуводоизмещающих, а водоизмещающих суден. По информации профильных сайтов Galactica Super Nova не сдается в аренду
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Остальные победители в классе полуводоизмещающих моторных яхт. Длина 40-49,9 м - Amore Mio. По информации boatinternational.com стоимость 45-метровой Amore Mio составляет 25,9 млн евро.
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Длина 34-39,9 м - Gipsy. 35,3-метровая яхта, созданная Otam, была представлена публике на Monaco Yacht Show-2016, и пока не предлагается в аренду
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Длина 30-33,9 м - Botti. 32,2-метровая яхта, построенная верфью Monte Carlo Yachts, рассчитана на восемь пассажиров. По информации yachtworld.com примерная стоимость аналогичных яхт, также построенных Monte Carlo Yachts, составляет $9-10 млн
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Лучшей парусной яхтой года названа Sybaris, построенная верфью Perini Navi в 2016 г. по заказу американского бизнесмена Билла Друкера. Площадь парусов Sybaris — 3 000 кв. м., длина корпуса — 70 м. Яхта рассчитана на длительные круизы. Sybaris предназначена для личного пользования и не сдается в аренду, указано на yachtcharterfleet.com
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К участию в премии допускаются яхты, спущенные на воду в течение года до момента подачи заявок. Исключения - участники в категориях «Перестроенная яхта» и "Переоборудованная яхта". Перестроенной считается яхта с существенными техническими изменениями. В этом году приза удостоилась 77-метровая Legend, впервые спущенная на воду 34 года назад. За прошедшее время яхту дважды реновировали, она сменила несколько владельцев и пять имен. Последние изменения Legend проводились, чтобы яхта стала пригодной для арктических экспедиций и соответствовала требованиям классов Lloyds A1 Ice Class и Polar, указано на сайте премии. Также новые владельцы повысыли комфортность яхты - на борту установили вертолетную площадку и бассейн на 16 человек, для которого корпус яхты удлинили на 3,6 м. При этом все изменения проведены в соответствии с требованиями SOLAS - международной конвенции по охране человеческой жизни на море
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Переоборудованной жюри премии называют яхту с декоративными изменениями. Победитель-2016 - лодка Aquila. Из числа других претендентов на награду ее выделила скорость, с которой были проведены работы: обычно на обновления подобного масштаба уходит около пяти лет, а с Aquila управились за год. Работы по реновации проводили на английской верфи Pendennis, авторами дизайна стали бюро RWD и Susan Young Interiors. На 85,6-метровой Aquila восемь кают на 12 гостей. Яхта рассчитана на 28 членов экипажа. Стоимость аренды яхты - не менее $945 000 в неделю, указано на yachtcharterfleet.com
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Награда за самую интересную и удачную экспедицию — Voyager’s Award — досталась команде яхты Glaze, совершившей хорошо спланированное путешествие вдоль побережья Австралии. В данный момент экспедиционная история Glaze продолжается, теперь ее владельцы яхты отправились в кругосветное путешествие. 49-метровая Glaze спущена на воду в 2007 г. и переоборудована в 2010 г. Нынешние владельцы приобрели ее в 2013 г., тогда ее стоимость составила 17,9 мле евро, пишет boatinternational.com
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Специальный приз жюри за качество и ценность получила яхта Narvalo. Отмечая достоинства лодки, жюри указало на оптимальное соотношение цены и качества. 33,4-метровая яхта построена в 2016 г. итальянской компанией Cantiere delle Marche. Она рассчитана на 12 гостей и 6 членов экипажа. Стоимость недельной аренды Narvalo составляет $115 000, указано на сайте yachtcharterfleet.com. Точная цена Narvalo не публикуется, но по информации yachtworld.com стоимость аналогичных яхт Cantiere delle Marche составляет $10-13 млн
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Еще одну специальную награду жюри присудило яхте Chasseur - первой лодке, построенной американской верфью Christensen после перерыва в работе. Жюри премии уточняет, что яхта пока не совсем соответствует топ-уровню, но учитывая непростые условия постройки достойна награды. На 48-метровой яхте шесть кают, где могут разместиться 12 гостей. Стоимость аренды Chasseur на неделю - $224 000 - 294 000 в зависимости от сезона. Цена аналогичной яхты производства Christensen (47,8-метровой Lady Joy), представленной в марте 2017 г. на выставке суперъяхт в Палм-Бич, - $24,5 млн
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