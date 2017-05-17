Стартовал 70-й Каннский кинофестиваль

Jean-Paul Pelissier / Reuters

Председателем жюри в этом году стал испанский режиссер Педро Альмадовар (четвертый справа). Вместе с ним конкурсные ленты будут оценивать итальянский режиссер Паоло Соррентино, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, режиссер из Германии Марен Аде, американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред

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