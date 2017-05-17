Стартовал 70-й Каннский кинофестиваль
Россию на нем представит фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
В Каннах начался юбилейный 70-й кинофестиваль. Ведущей церемонии открытия стала актриса Моника Беллуччи. На фото: с актером Алексом Лутцем
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Председателем жюри в этом году стал испанский режиссер Педро Альмадовар (четвертый справа). Вместе с ним конкурсные ленты будут оценивать итальянский режиссер Паоло Соррентино, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, режиссер из Германии Марен Аде, американские актеры Уилл Смит и Джессика Честейн, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук и французский композитор Габриэль Яред
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Член жюри — актриса Джессика Честейн
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Актриса Джулиана Мур приехала в Канны с фильмом "Мир, полный чудес" режиссера Тодда Хейнса. Предыдущая лента Хейнса "Кэрол" с Кейт Бланшетт в главной роли взяла в Каннах сразу две награды
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Фильмом открытия стала картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля», главные роли в котором исполнили Марион Котийяр (на фото), Луи Гаррель и Шарлотта Генсбур
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Лента «Роковое искушение» с участием Эль Фаннинг участвует в основной конкурсной программе смотра, На фото: с актрисой Сьюзан Сарандон
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Актриса Ума Турман на красной ковровой дорожке перед началом церемонии открытия
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