Культура

Стартовал 70-й Каннский кинофестиваль

Россию на нем представит фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото