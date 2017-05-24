Драгоценности Каннского кинофестиваля – 2017
Украшения, которые выбрали гости юбилейного 70-го смотра
Модель Сара Сампайо в серьгах Avakian с колумбийскими изумрудами грушевидной огранки
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Актриса Сальма Хайек в колье Baikal с лунным камнем, жемчугом, бриллиантами и центральным аквамарином "Санта-Мария" весом 78,33 из новой высокоювелирной коллекции Hiver Impérial французского дома Boucheron
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Еще одно украшение из коллекции Hiver Impérial - серьга с жемчугом и бриллиантами на модели Ане Рубик
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Браслет, подвеска и кольцо Buccellati High Jewellery на актрисе Аманде Стил
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Актриса Светлана Ходченкова на юбилейном вечере в честь 70-летия фестиваля в колье и браслете Bulgariиз новой коллекции высокого ювелирного искусства Festa. Украшения в форме пчел изготовлены из розового золота, голубых сапфиров и бриллиантов разных оттенков и огранки
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Рекламное лицо Bulgari модель Белла Хадид на церемонии открытия кинофестиваля в колье Il Magnifico с 180-каратным сапфиром огранки кабошон на цепи с бриллиантами, также из коллекции Festa
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Моника Беллуччи на протяжении всего кинофестиваля будет появляться в драгоценностях Cartier. Для церемонии открытия, где актриса стала ведущей, она выбрала три украшения, самым заметным из которых стало платиновое колье с сапфирами и бриллиантами
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Актриса Робин Райт на премьере фильма The Dark of Night в браслете из знаменитой серии Panthère de Cartier
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Французская актриса Кароль Буке в серьгах Jardin d'Hiver из белого золота с бриллиантами, изумрудами, жемчугом, турмалинами и цаворитами, Chanel Fine Jewelry
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Актриса Кристен Стюарт в Каннах дебютирует как режиссер. Для первого выхода на красную ковровую дорожку в новом статусе она выбрала серьги и браслет Chanel из коллекции Coco Crush
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Актрисы Беренис Бежо (слева) и Ума Турман в серьгах Chaumet из коллекции высокого ювелирного искусства La Nature
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Больше других в Каннах представлены украшения Chopard – компания является официальным партнером кинофестиваля и создателем современной версии его главного приза «Золотой пальмовой ветви». На фото: актриса Джулиана Мур на церемонии открытия в серьгах с рубинами и бриллиантами из коллекции Precious
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Исполнительница главной роли в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь» Марьяна Спивак в серьгах Chopard High Jewellery Collection с бриллиантами общим весом 16,4 карат
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Актриса Шарлиз Терон на вечере в честь юбилея кинофестиваля в украшениях Garden of Kalahari Collection, основой которых стал уникальный алмаз весом 342 карата
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Певица Рианна в Каннах представила первую коллекцию украшений, созданную совместно с Chopard - Rihanna Loves Chopard
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Модель Наталья Водянова на благотворительном вечере Fashion For Relief в украшениях de Grisogono: серьги из белого и розового золота с опалом, бриллиантами и изумрудами, кольцо Melone из розового золота с опалами и бриллиантами, браслет Allegra из розового золота с бриллиантами
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Модель и актриса Кара Делевинь на вечеринке Moschino в украшениях de Grisogono
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В этом году в разных программах кинофестиваля представлено четыре картины с участием Николь Кидман. На премьерах фильмов «Убийство священного оленя» (справа) и "Как разговаривать с девушками на вечеринках" актриса появилась в украшениях Harry Winston
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Модель Ирина Шейк на премьере ленты «Сияние» японского режиссера Наоми Кавасэ в украшениях Lorraine Schwartz
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Актриса Джессика Честейн в этом году стала членом жюри фестиваля. Для смотра она выбирает украшения марки Piaget, лицом которой стала в январе 2015 г. На фото: в колье из новой коллекции высокого ювелирного искусства «Путешествие солнечного света» на церемонии открытия
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Актриса Ольга Куриленко в серьгах Piaget из коллекции «Путешествие солнечного света»
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Актриса Тильда Суинтон на премьере фильма "Окча" в серьге-каффе Repossi
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Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия дополнила образ кольцами Tiffany & Co общей стоимостью $47 900. На фото: кольцо Soleste из платины с розовым турмалином и бриллиантами
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