Драгоценности Каннского кинофестиваля – 2017

Cartier

Моника Беллуччи на протяжении всего кинофестиваля будет появляться в драгоценностях Cartier. Для церемонии открытия, где актриса стала ведущей, она выбрала три украшения, самым заметным из которых стало платиновое колье с сапфирами и бриллиантами

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