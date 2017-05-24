Гостинице «Украина» – 60 лет
Строительство знаменитого высотного здания завершилось 25 мая 1957 года
25 мая зданию гостиницы «Украина» исполняется 60 лет. Сейчас здесь работает отель Radisson Royal, команда которого вместе с компанией Sila Sveta отметит юбилей знаменитой высотки световым шоу. На фасаде здания будут продемонстрированы кадры, рассказывающие об истории здания, мифах и легендах вокруг «Украины», а также комментарии местных жителей, указано на сайте отеля. Шоу начнется в 22.40 и 22.50
1/20
Торжественная закладка здания гостиницы состоялась в дни празднования 800-летия Москвы в 1947 г. Строительство высотного здания гостиницы им. 800-летия Москвы (первоначальное название «Украины») началось спустя шесть лет - в 1953 г. Официальное открытие праздновали 25 мая 1957 г.
2/20
Свой облик гостиница «Украина» получила благодаря группе архитекторов: академика архитектуры, президента Академии архитектуры СССР А. Г. Мордвинова, инженера-конструктора П. А. Красильникова, соавтора по проекту жилых корпусов В. Г. Калиша и соавтора по проекту стилобата — доктора архитектуры В. К. Олтаржевского, который изучал технику возведения небоскрёбов в Нью-Йорке и специализировался на проектировании и строительстве гостиниц.
3/20
Когда гостиницу только начали строить, здешняя местность считалась одной из самых неприглядных в городе. Вокруг преимущественно находились пустыри, бараки, старые деревянные избушки и сараи. Кроме того, весной, когда повышался уровень воды в Москве-реке, прилегающие районы затапливало в первую очередь
4/20
Зданием "Украины" начинался созданный также в 1957 г. Кутузовский проспект. В гостинице помимо номеров и ресторанов находились и другие предприятия сферы услуг. На фото: гастроном в здании гостиницы «Украина», 1958 г.
5/20
Мастер-косметолог и клиентка в салоне-парикмахерской в гостинице «Украина»
6/20
На момент открытия «Украина» была крупнейшей гостиницей в Европе. Здесь останавливались официальные делегации, первые лица государств, знаменитости. На фото: киноактриса Марлен Дитрих у гостиницы «Украина», 1964 г.
7/20
Итальянская киноактриса Софи Лорен на Кутузовском проспекте, 1970 г.
8/20
Тень от гостиницы, падающая на сквер на набережной Тараса Шевченко, 1967 г.
9/20
Вид на гостиницу «Украина» со стороны здания СЭВ, 1969 г.
10/20
Военная техника на улицах столицы в 1991 г.
11/20
Противостояние на мосту перед Белым домом 4 октября 1993 г.
12/20
В 2005 г. был полностью отреставрирован фасад здания, объявленного памятником истории и культуры. В марте 2007 г. начались полномасштабные реконструкционные работы, в числе которых были ремонт и восстановление ценных деталей исторических интерьеров, модернизация инженерных систем и многое другое, включая работы на прилегающей территории. На фото: промышленный альпинист моет фасад здания
13/20
Гостиница «Украина» открылась после реконструкции 28 апреля 2010 г. С этого времени она работает под новым названием - «Рэдиссон ройал, Москва»
14/20
Сейчас «Рэдиссон ройал, Москва» - это самый большой пятизвездочный отель города. Помимо 500 номеров в здании расположены 11 ресторанов, магазины, спа и фитнес-центр с олимпийским (50-метровым) бассейном. Также в инфраструктуру отеля входят апартаменты для постоянного проживания, своя флотилия, сквер (на фото) и прилегающие территории
15/20
Высота здания – 206 м (включая шпиль 73 м), из окон открывается панорамный вид на Москву. На фото: вид на центр города
16/20
Вид из гостиницы на "Москва-сити"
17/20
Помимо вида на город гости гостиницы могут вблизи увидеть отделку здания
18/20
В холле гостиницы с 1970-х годов выставлена диорама Кремля и центра Москвы в масштабе 1:75
19/20
Открытие памятника Тарасу Шевченко после реставрации, приуроченной к 200-летию со дня рождения поэта, 2014 г.
20/20