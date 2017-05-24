Гостинице «Украина» – 60 лет

Евгений Разумный / Ведомости

25 мая зданию гостиницы «Украина» исполняется 60 лет. Сейчас здесь работает отель Radisson Royal, команда которого вместе с компанией Sila Sveta отметит юбилей знаменитой высотки световым шоу. На фасаде здания будут продемонстрированы кадры, рассказывающие об истории здания, мифах и легендах вокруг «Украины», а также комментарии местных жителей, указано на сайте отеля. Шоу начнется в 22.40 и 22.50

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