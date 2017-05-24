Люкс

Гостинице «Украина» – 60 лет

Строительство знаменитого высотного здания завершилось 25 мая 1957 года
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