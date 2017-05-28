Садовое кольцо превратилось в велодорожку
40 000 человек приняли участие в столичном велопараде
Сегодня в Москве прошел Всероссийский велопарад. С 12.00 в Москве было полностью перекрыто Садовое кольцо
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Более 350 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали безопасность во время проведения велопарада 28 мая, сообщает ТАСС
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В московском велопараде приняли участие более 40 000 человек, сообщает сайт мероприятия
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По традиции многие велосипедисты участвовали в креативных костюмах
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После заезда состоялся конкурс костюмов, где победителей выбирали в номинациях «Самый стильный/ая», «Самый фестивальный образ», «Самый необычный костюм»
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Почтальон Печкин на велопараде
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Участник велопарада
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Мероприятие не является гонкой или соревнованием, принять участие в нем могли все желающие на любом велосипеде — городском или горном
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Маршрут парада пролегал по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова
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В городских пунктах проката действовали скидки. На время парада поездки от трех до шести часов обошлись желающим в 450 руб., пишет "Вечерняя Москва"
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Участники креативно подходили к выбору не только костюма, но и средства передвижения
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Участник велопарада
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Всероссийский день велопарада был учрежден в 2016 г. Он проходит каждое последнее воскресенье мая
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Парад приурочен к акции «На работу на велосипеде», которая проходит в мае этого года в 60 городах России
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Власти города обеспечили бесплатный провоз велосипедов на наземном общественном транспорте и МЦК 28 мая, сообщает ТАСС
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