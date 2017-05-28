Москва отметила День пограничника
В России День пограничника празднуют 28 мая
День пограничника, профессиональный праздник личного состава пограничной службы ФСБ и ветеранов пограничных войск, ежегодно отмечается в России 28 мая
1/12
Праздничная дата была установлена в 1958 г. за большие заслуги пограничников в деле охраны и защиты государственной границы
2/12
В современной России День пограничника был установлен указом президента в 1994 г. «в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск», пишет «РИА Новости»
3/12
Россия имеет самые протяженные границы в мире — более 61 000 км и граничит с 18 странами
4/12
Ежедневно на охрану госграницы выходят более 10 000 пограничных нарядов, десятки кораблей и катеров
5/12
В этом году мероприятия в честь Дня пограничника приурочены к 100-летию органов безопасности, сообщает ТАСС
6/12
Перед главным входом в Музей Великой Отечественной войны прошли показательные выступления кинологов со служебными собаками
7/12
Также на концерте демонстрировали строевые приемы с оружием, рукопашного боя и силового жонглирования
8/12
Праздничный концерт на Поклонной горе
9/12
Празднование Дня пограничника в Москве прошло без правонарушений
10/12
На праздник пограничники обязательно надевают свою парадную форму
11/12
Празднование завершится фейерверком в парке Победы, сообщает ТАСС
12/12