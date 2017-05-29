Ураган в Москве
В результате внезапно начавшегося сильного ветра погибли шесть человек
В результате сильного ветра в Москве погибли не менее шести человек. Об этом заявила старший помощник руководителя московского управления СКР Юлия Иванова.
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Сильным ветром повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы
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На многих московских улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты
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«В Москве может выпасть до 15 мм осадков, это треть нормы… В принципе, скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области», - заявили в метеобюро столицы, добавив, что в результате холодного фронта может пойти град
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На дорогах Москвы ожидаются пробки из-за урагана, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД)
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Прохладная погода с дождями продлится в Москве до июня. Тепло придет в столицу не ранее середины следующей недели, сообщили в погодном центре «Фобос»
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