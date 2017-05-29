Ураган в Москве

А. Гордеев / Ведомости

«В Москве может выпасть до 15 мм осадков, это треть нормы… В принципе, скорости ветра значительные. Мы ожидаем, что к 21.00 весь этот процесс уже должен сместиться за пределы Московской области», - заявили в метеобюро столицы, добавив, что в результате холодного фронта может пойти град

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