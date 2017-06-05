Стадионы Кубка конфедераций – 2017
Турнир пройдет на четырех аренах в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи
С 17 июня по 2 июля 2017 г. Россия примет Кубок конфедераций - футбольный турнир, проводимый за год до чемпионата мира в будущей стране-хозяйке. Кубок конфедераций откроется матчем футбольных сборных России и Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург». Всего петербургский стадион, рассчитанный на 68 000 человек, примет четыре матча, в том числе финал турнира 2 июля
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Строительство «Санкт-Петербурга» началось в 2007 г. и обошлось, по последним оценкам, примерно в 43 млрд руб. Стадион был введен в эксплуатацию в декабре 2016 г. На стадионе 88 лож. 10-местная ложа на матч открытия Кубка конфедераций стоит около $8000 (с учетом еды и спиртных напитков)
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В Москве матчи турнира пройдут на стадионе «Открытие арена», домашней арене клуба «Спартак». Стадион построен на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб. На стадионе пройдут игры группового этапа, в том числе матч Россия - Португалия, а также матч за третье место
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Вместимость площадки – 45 000 человек. Все места на стадионе «Открытие арена» расположены под крышей. На западной трибуне стадиона находятся 48 вип-лож двух типов, classic и premium, а также две большие клубные ложи, одна из них - президентская
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Стадион «Казань-арена» в Казани был сдан в июне 2013 г., к началу Универсиады-2013. Его строительство обошлось в 14,4 млрд руб. Вместимость стадиона составляет 45 000 мест, сейчас он – домашняя арена ФК «Рубин». Казань примет матчи группового этапа и один полуфинал
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В 2015 г. "Казань-арена" принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Чтобы это стало возможным, на футбольном стадионе разместили два временных бассейна - тренировочный и для соревнований, рассчитанный на 10 000-11 000 зрительских мест
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Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 г., но после реконструирован. Один из главных этапов реконструкции - демонтаж крыши: она была необходима для мероприятий Олимпиады, но по правилам FIFA игры чемпионата мира должны проходить на открытых стадионах. Окончательно работы закончатся к ноябрю 2017 г. Стоимость строительства и реконструкции оценивалась примерно в 23 млрд руб.
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Вместимость «Фишта» - около 40 000 мест, на стадионе пройдут две игры группового этапа и полуфинальный матч
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