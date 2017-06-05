Стадионы Кубка конфедераций – 2017

Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС

Стадион «Фишт» в Сочи был построен к Олимпийским играм 2014 г., но после реконструирован. Один из главных этапов реконструкции - демонтаж крыши: она была необходима для мероприятий Олимпиады, но по правилам FIFA игры чемпионата мира должны проходить на открытых стадионах. Окончательно работы закончатся к ноябрю 2017 г. Стоимость строительства и реконструкции оценивалась примерно в 23 млрд руб.

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