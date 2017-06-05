Спорт

Стадионы Кубка конфедераций – 2017

Турнир пройдет на четырех аренах в Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи
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