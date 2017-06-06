Названы лучшие модные дизайнеры года

Evan Agostini/Invision/AP

Премию как международный дизайнер года получил Демна Гвасалия (на фото с моделью Алек Уек). Жюри премии отметило его работу как креативного директора Balenciaga и основателя и дизайнера собственного бренда Vetements. На сайте премии подчеркивается, что успех Гвасалии стал одним из самых крупных за последние годы: созданный с нуля бренд Vetements признан и профессионалами индустрии, и покупателями, а Balenciaga полностью изменился

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