Названы лучшие модные дизайнеры года
Триумфатором церемонии CFDA 2017 стал Раф Симонс
В Нью-Йорке прошла церемония награждения премиями CFDA Американского совета модных дизайнеров. Эта награда считается одной из самых важных в индустрии, ее называют модным «Оскаром». Триумфатором церемонии стал бельгийский дизайнер Раф Симон (на фото с Николь Кидман). Он признан одновременно и лучшим женским дизайнером года (как креативный директор Calvin Klein), и лучшим мужским (за собственный бренд Raf Simons)
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Премию как международный дизайнер года получил Демна Гвасалия (на фото с моделью Алек Уек). Жюри премии отметило его работу как креативного директора Balenciaga и основателя и дизайнера собственного бренда Vetements. На сайте премии подчеркивается, что успех Гвасалии стал одним из самых крупных за последние годы: созданный с нуля бренд Vetements признан и профессионалами индустрии, и покупателями, а Balenciaga полностью изменился
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Американский модельер Зак Позен с моделью и телеведущей Хайди Клум на церемонии награждения CFDA в Нью-Йорке
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Награду «За талант» присудили дизайнерам Лоре Ким и Фернандо Гарсиа (на фото по краям с актрисой Керри Вашингтон), возглавившим марку Oscar de la Renta после смерти ее основателя Оскара де ла Ренты
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Модель Эмбер Валлетта на красной дорожке премии CFDA в Нью-Йорке
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Джон Бон Джови и Кеннет Коул, победивший в номинации за позивтивные изменения в мире. Коул с 1980-х гг. занимается проблемой СПИДа, он один из дизайнеров, присоединившихся к amfAR - организации, ежегодно проводящей благотворительные аукционы в пользу борьбы со СПИДом
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Американская актриса Мег Райан на церемонии CFDA Американского совета модных дизайнеров
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Специальной наградой имени Элеонор Ламберт отметили работу визажиста Пэт Макграт (на фото в центре с моделями Карен Элсон и Амбер Валеттой). Организаторы отмечают не только ее высокий профессиональный авторитет (Макграт - одна из самых востребованных визажистов в мире), но и популярность у широкой аудитории. Например, у нее свыше 1,3 млн подписчиков в Instagram
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Модель Эльза Хоск позирует фотографам на красной дорожке
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Награда имени Джеффри Бина за вклад в развитие моды досталась Рику Оуэнсу (на фото с женой Мишель Лами). Оуэнс делает не просто модные показы, он один из тех, кто ставит на подиуме спектакли, подчеркивается на сайте премии. «У меня мурашки по коже!» — прокомментировал дизайнер свою победу
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Почетную награду «Икона моды» посмертно присудили главному редактору итальянского Vogue Франке Соццани, скончавшейся от рака в прошлом году
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Специальной наградой за вклад в борьбу за права женщин на премии отметили Глорию Мари Стайнем (американская феминистка, журналист и общественный деятель), президента Федерации планирования семьи Сесиль Ричардс и актрису Жоэль Монэ
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