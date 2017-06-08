Крупнейший бесплатный фотобанк о моде появился в интернете
Google оцифровал изображения более 180 музеев, школ и других организаций, связанных с модой
Академия культуры Google собрала самую большую онлайн-коллекцию изображений о моде. На сайте проекта We Wear Culture представлены архивные фото и видео, более 180 организаций со всеми мира, так или иначе связанных с индустрией моды. Можно увидеть экспонаты музеев моды, редкие работы знаменитых фотографов, репортажи о работе изнанки индустрии. На фото: снимок из экспозиции выставки «15 лет без Джанни Версаче», прошедшей в Музее костюма в Мадриде
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Многие страницы оформлены как слайд-шоу, некоторые из них похожи на виртуальную выставку. Например, раздел, посвященный выставке о Мерилин Монро в музее Salvatore Ferragamo, представляет как отдельные снимки (на фото снимок Монро 1953 г.), так и обзор залов
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Фрагмент онлайн-выставки о Мерилин Монро в музее Salvatore Ferragamo: костюмы героинь Монро в различных фильмах - «Ниагара», «Зуд седьмого года», «Автобусная остановка», «В джазе только девушки»
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В проекте представлены коллекции Коко Шанель, Ив Сен-Лорана, Вивьен Вествуд и многих других культовых дизайнеров. На фото: модель из коллекции Dior
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Отдельный раздел представляет работы знаменитых фотографов моды - Дэвида Бейли, Ирвина Пенна, Хельмута Ньютона, Дэвида Лашапеля и других. На фото: Снимок Гордона Паркса, 1953 г.
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С проектом Google сотрудничают крупнейшие музеи моды в мире, в том числе Институт костюма Метрополитен-музея, Музей Виктории и Альберта и Институт костюма Киото. На фото: национальный корейский костюм
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Национальный костюм малых народов времен Николая II из Российского музея этнографии
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Россию в проекте представляют Большой театр, киностудия имени Горького, «Мосфильм», Третьяковская галерея и Российский этнографический музей. На фото: реквизит из костюмерной Большого театра
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Фото из коллекции изображений Большого театра
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Представленные снимки помогают увидеть редкие моменты, например процесс создания костюмов для артистов Большого театра
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Создатели проекта постарались отразить разные стороны индустрии моды. Например, показать процесс создания предметов одежды, аксессуаров, украшений. На фото: эскиз и готовая модель обуви Manolo Blahnik из коллекции весна/лето 2017
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Благодаря цифровым сервисам Google часть материалов можно увидеть как будто вживую. На фото: флагмент выставки, посвященной наследию дома Versace
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Большое внимание уделено взаимосвязи различных профессий внутри индустрии. Например, подробно рассказывается о многолетнем сотрудничестве модельеров с визажистами и парикмахерами. На фото: образ, созданный визажистом Вэл Гарланд для показа Vivienne Westwood
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