Крупнейший бесплатный фотобанк о моде появился в интернете

LIFE Photo Collection / google.com/culturalinstitute

Академия культуры Google собрала самую большую онлайн-коллекцию изображений о моде. На сайте проекта We Wear Culture представлены архивные фото и видео, более 180 организаций со всеми мира, так или иначе связанных с индустрией моды. Можно увидеть экспонаты музеев моды, редкие работы знаменитых фотографов, репортажи о работе изнанки индустрии. На фото: снимок из экспозиции выставки «15 лет без Джанни Версаче», прошедшей в Музее костюма в Мадриде



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