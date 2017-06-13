Спорт

Москву украсили к Кубку конфедераций

Волк Забивака, сотни флагов и плакаты с фотографиями футболистов
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