Москву украсили к Кубку конфедераций
Волк Забивака, сотни флагов и плакаты с фотографиями футболистов
Перед Кубком конфедераций Москву украсили флагами с символикой FIFA, а также установили фигуры талисмана кубка и будущего чемпионата мира по футбола - волка Забиваки
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На флагах, размещенных к началу кубка, помимо символики турнира на русском и английском языках размещена надпись «Добро пожаловать в Москву», изображены достопримечательности Москвы — Большой театр и Спасская башня
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Флаги с символикой FIFА и фигуры волка будут украшать город до 4 июля, указано на официальном сайте мэрии
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Москва готова к проведению Кубка конфедераций FIFА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании оргкомитета по подготовке к проведению футбольного турнира 8 июня
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Разнообразные флаговые конструкции установлены в том числе вблизи шести вокзалов — Белорусского, Курского и Киевского, а также Ленинградского, Ярославского и Казанского (на площади трех вокзалов)
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Забиваки стоят на Манежной площади, на улице Красная Пресня (напротив входа в Московский зоопарк), а также на Сокольнической площади и в парке Победы (у цветочных часов)
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Фигуру Забиваки на Манежной площади разместили рядом с часами обратного отсчета до старта мундиаля
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На столичной арене состоятся четыре встречи: матчи группового этапа Чили — Камерун, Россия — Португалия, Австралия — Чили, а также матч за третье место
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Игры Кубка конфедераций пройдут в четырех городах. В Москве турнир примет стадион «Открытие-арена»
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Также к Кубку конфедераций город ранее украсили сотнями плакатов с фотографиями футболистов и символикой турнира
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