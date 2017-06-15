Афиша на выходные: Кубок конфедераций, Kaspersky Geek Picnic и Теодор Курентзис

WDSSPR

«Нелюбовь» - новый, отмеченный одной из наград Каннского кинофестиваля фильм Андрея Звягинцева, в котором режиссер строго и схематично выстраивает типические обстоятельства, характеры, отношения. Интерьеры квартир, модели автомобилей и телефонов моментально маркируют статус персонажей и их движение внутри социальных лифтов. Женя и Борис разводятся. Женя после развода поедет в апартаменты к богатому любовнику постарше, а Борис - к уже беременной от него блондинке помоложе, живущей с мамой в панельной многоэтажке. Сатиры совсем немного, а сцены секса практически уравнены со сценами депиляции в косметическом салоне

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