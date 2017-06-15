Афиша на выходные: Кубок конфедераций, Kaspersky Geek Picnic и Теодор Курентзис
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
«Нелюбовь» - новый, отмеченный одной из наград Каннского кинофестиваля фильм Андрея Звягинцева, в котором режиссер строго и схематично выстраивает типические обстоятельства, характеры, отношения. Интерьеры квартир, модели автомобилей и телефонов моментально маркируют статус персонажей и их движение внутри социальных лифтов. Женя и Борис разводятся. Женя после развода поедет в апартаменты к богатому любовнику постарше, а Борис - к уже беременной от него блондинке помоложе, живущей с мамой в панельной многоэтажке. Сатиры совсем немного, а сцены секса практически уравнены со сценами депиляции в косметическом салоне
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Тема фестиваля науки Kaspersky Geek Picnic заявлена как «Игры разума», а хедлайнером мероприятия станет Лоуренс Краусс, знаменитый американский астрофизик и популяризатор науки. Кроме него выступят журналист и биолог Александр Панчин, основатель Future Foundation Пётр Левич, нейробиолог Василий Ключарёв. В развлекательной программе - научные шоу и знакомство с роботами, соревнования дронов, косплей, зоны киберспорта, комиксов, аркадных и инди-игр. 17 и 18 июня, парк «Коломенское»
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17 июня матчем Россия - Новая Зеландия в Санкт-Петербурге стартует Кубок конфедераций. Первый московский матч состоится на следующий день: на стадионе «Открытие-Арена» встретятся сборные Чили и Камеруна. Начало в 21:00
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«Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» в Пушкинском музее - три великих итальянских художника представлены не самыми знаменитыми своими картинами, но, безусловно, величественными и прекрасными
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В Нескучном саду 17 июня открывается обновленная площадка для тренировок. Организаторы сообщают, что установили брусья, две шведские стенки и два турника, тройной каскад турников для отжиманий и подтягивания, а также полосы препятствий. Заниматься смогут люди любого возраста и уровня спортивной подготовки
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На выставке «Ник Брандт. Унаследовать пыль» в Московском доме фотографии английский фотограф поставил баннеры со снимками диких животных в тех местах, где они когда-то жили. Сейчас там жалкие дома и огромные свалки
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Теодор Курентзис исполнит с международным оркестром из Перми и хором MusicAeterna одно из самых популярных сочинений в истории музыки – Реквием Вольфганга Амадея Моцарта. Концертный зал Чайковского, 17 июня, 19:00
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«Чужой. Завет» - второй фильм трилогии, хронологически предшествующей четырем уже каноническим «Чужим». Главный герой - андроид Дэвид в исполнении Майкла Фассбендера, претендующий на роль нового создателя. В «Завете» много визуальной роскоши, но вагнерианский пафос вредит космическому хоррору. Режиссер Ридли Скотт часто пренебрегает элементарной логикой - астронавты ведут себя на незнакомой планете с такой беспечностью, что рискуют не дожить даже до встречи с Чужим
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В субботу на ВДНХ отметят год со дня открытия Парка ремесел. Главным развлечением станут настольные игры — от крестиков-ноликов до кофе-понга. Также запланированы концерты музыкантов, играющих на акустических и народных инструментах. С 12:00 до 20:00
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