Как будут охранять болельщиков и участников Кубка конфедераций FIFA

Юрий Копьев / для Ведомостей

К «контролируемым зонам» относятся стадионы, где будут проводится матчи, с прилегающей территорией, 18 отелей во всех четырех городах, где будут размещаться команды и делегации, а также места тренировок футболистов и площадка в Петербурге на Конюшенной площади, где ожидается проведение «фестиваля болельщиков» (на фото)

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