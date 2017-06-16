Как будут охранять болельщиков и участников Кубка конфедераций FIFA
Основная нагрузка ляжет на полицию и Росгвардию
17 июня в четырех городах России стартует Кубок конфедераций FIFA, который, как и другие мероприятия такого рода, сопровождается усиленными мерами безопасности. На фото встреча футболистов сборной Чили в аэропорту «Шереметьево»
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Основная нагрузка ляжет на полицию и подразделения Росгвардии в городах проведения Кубка. На фото тренировка полиции на стадионе «Санкт-Петербург арена»
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Накануне и во время проведения любого матча (всего на два дня) решением городских властей запрещена продажа алкоголя (кроме пива в пластиковой таре) рядом со стадионами. На фото стадион «Казань арена» в Казани
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В Москве запрет на продажу алкоголя действует в радиусе двух километров от стадиона «Спартак»
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В Казани в безалкогольную зону, помимо аналогичной территории вокруг стадиона, попали и окрестности вокзалов, аэропорта и ряд мест в центре города. На фото граффити с изображением игрока сборной Португалии Криштиану Роналду на стене дома в Казани
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Повышенные меры безопасности, сопровождаемые более масштабными досмотрами граждан, вводятся и при въезде автотранспорта в города проведения Кубка, на вокзалах, аэропортах и в метро
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Все иностранцы, прибывающие по приглашению граждан России с 1 июня по 2 июля, должны быть ими зарегистрированы в миграционных органах в течение суток вне зависимости от того, являются ли они болельщиками. На фото стадион «Фишт» в Сочи
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Должны зарегистрироваться и прибывающие по другим основаниям иностранные граждане, за исключением владельцев «паспортов болельщика» - их данные уже известны. На фото клумба в виде футбольного мяча, установленная в Сочи
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Решением межведомственного штаба в городах проведения матчей создаются «контролируемые зоны», для доступа в которые граждан могут проверить. На фото «Санкт-Петербург арена» в Петербурге
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К «контролируемым зонам» относятся стадионы, где будут проводится матчи, с прилегающей территорией, 18 отелей во всех четырех городах, где будут размещаться команды и делегации, а также места тренировок футболистов и площадка в Петербурге на Конюшенной площади, где ожидается проведение «фестиваля болельщиков» (на фото)
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Границы этих зон должны быть визуально заметны
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