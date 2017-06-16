Безопасность и право

Как будут охранять болельщиков и участников Кубка конфедераций FIFA

Основная нагрузка ляжет на полицию и Росгвардию
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