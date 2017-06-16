Памяти Гельмута Коля
Бывший канцлер ФРГ скончался в возрасте 87 лет
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль, сообщает издание Bild
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Президент США Билл Клинтон наградил Гельмута Коля президентской медалью Свободы, 1999 г.
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Канцлер ФРГ Гельмут Коль и министр окружающей среды Ангела Меркель, 1995 г.
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Канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев на полях села Ивановское Ставропольского края, 1990 г.
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Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент России Борис Ельцин, 1999 г.
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Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и канцлер ФРГ Гельмут Коль на танке, 1986 г.
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Канцлер ФРГ Гельмут Коль, королева Великобритании Елизавета II и президент США Рональд Рейган, 1984 г.
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Президент Франции Жак Ширак и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль, 1999 г.
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Президент России Владимир Путин и бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль в резиденции Ново-Огарево, 2005 г.
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Гельмут Коль на отдыхе, 2013 г.
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