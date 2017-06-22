Открылся 39-й Московский международный кинофестиваль
Он продлится до 29 июня
39-й Московский международный кинофестиваль начал работу, церемония открытия прошла в кинотеатре «Россия»
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Несмотря на дождливую погоду, у кинотеатра собрались желающие посмотреть на гостей смотра на красной ковровой дорожке
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На сайте фестиваля опубликовано предупреждение, что на красной дорожке будет действовать дресс-код black tie. Правда, за его соблюдением никто не следит. На фото: актер Гоша Куценко перед началом церемонии открытия
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В этом году гостей на дорожке встречают кукольные «Дольче» и «Габбана»
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Актриса Дарья Мороз (слева) - одна из ведущих церемонии открытия
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Итальянская актриса Орнелла Мути в этом году входит в состав жюри основного конкурса. На фото: с председателем Союза кинематографистов России, режиссером Никитой Михалковым
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Актриса Светлана Ходченкова
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Церемонию открытия завершает показ индийской ленты «Бахубали: Завершение». На фото: команда фильма
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Актриса Екатерина Климова на церемонии открытия 39-го Международного московского кинофестиваля
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Актеры Анна Снаткина и Виктор Васильев
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Актриса Екатерина Вилкова
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Актер Андрей Соколов
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