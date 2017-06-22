Открылся 39-й Московский международный кинофестиваль

Максим Стулов / Ведомости

На сайте фестиваля опубликовано предупреждение, что на красной дорожке будет действовать дресс-код black tie. Правда, за его соблюдением никто не следит. На фото: актер Гоша Куценко перед началом церемонии открытия

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