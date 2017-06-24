Как прошел выпускной вечер в Парке Горького
Праздник вчерашних школьников в объективе «Ведомостей»
В ночь с 23 на 24 июня выпускники праздновали окончание школы, главной московской площадкой по традиции стал Парк Горького
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На праздник зарегистрировалось 18 428 выпускников, сказал «Интерфаксу» руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский
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Выпускной начался в восемь вечера и продлился до шести утра
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Основной темой праздника стало 870-летие Москвы
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Безопасность выпускников ночью обеспечивали 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников Росгвардии, 100 сотрудников частных охранных предприятий
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На главной сцене выступили Баста, Мот, Егор Крид, Глюк'оZа, Тимур Родригез и другие артисты, пишет «Интерфакс»
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Всем выпускникам выдавали специальный браслет с индивидуальным номером
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