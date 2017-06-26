Бурные выходные: три фестиваля на открытом воздухе

Андрей Гордеев / Ведомости

В разных странах формат фестиваля немного отличается. Например, во Франции в дополнение к мероприятиям на основной площадке в дни фестиваля в ресторанах действуют специальные меню Taste of Paris. Как правило, блюда в них намного дешевле, чем в обычных меню

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