Бурные выходные: три фестиваля на открытом воздухе
Taste of Moscow, Ahmad Tea Music Festival и Bosco Fresh Fest в объективе «Ведомостей
В выходные в «Лужниках» в пятый раз прошел гастрономический фестиваль Taste of Moscow
1/20
Taste - международный проект. Обычно первый фестиваль нового сезона проходит в Париже, а затем - во многих крупных городах мира
2/20
В разных странах формат фестиваля немного отличается. Например, во Франции в дополнение к мероприятиям на основной площадке в дни фестиваля в ресторанах действуют специальные меню Taste of Paris. Как правило, блюда в них намного дешевле, чем в обычных меню
3/20
В Москве в этом году были представлены кухни от 60 шеф-поваров из 20 ресторанов, маркеты с деликатесами, товарами для дома и фермерскими продуктами, дегустационная зона с вином и крепкими напитками
4/20
Программа Taste of Moscow включает не только гастрономические развлечения. В этом году организаторы подготовили тренировки с инструкторами из крупных фитнес-клубов Москвы, занятия по йоге, консультации диетологов
5/20
Обязательная часть любого гастрономического фестиваля - маркет продуктов
6/20
Гости Taste of Moscow
7/20
Taste of Moscow проходил с 22 по 25 июня
8/20
24 июня в «Музеоне» проходил фестиваль Ahmad Tea Music Festival - главное англофильское музыкальное событие года
9/20
Его хедлайнером в этот раз стал вокалист The Verve Ричард Эшкрофт
10/20
До него выступали тихий акустический дуэт из Йоркшира Seafret и инди-рокеры из Уэльса Catfish and the Bottlemen, которые в прошлом году были названы «прорывом года» на Brit Awards
11/20
Желающих посетить концерт оказалось много, на входе образовались очереди. Большое скопление людей и задержки связаны с усилением мер безопасности в период проведения Кубка конфедераций и проведением выпускных, объяснили организаторы в Facebook и принесли свои извинения
12/20
И организаторы, и гости всех мероприятий в соцсетях радовались хорошей погоде
13/20
Bosco Fresh Fest в этом году прошел в "Царицыно"
14/20
Хедлайнером второго дня стал исполнитель инди-соула Джон Ньюман
15/20
По примеру других мероприятий Bosco Fresh Fest также расширяет свою программу. В этом году добавились игры на свежем воздухе
16/20
Еще одно нововведение - образовательная программа. Например, желающие могли послушать дискуссию о современном образовании, а также лекции директора ММАМ Ольги Свибловой, предпринимателя и сооснователя «Сколково» Рубена Варданяна, художника Павла Каплевича
17/20
Желающих послушать музыку и отдохнуть оказалось немало, поэтому организаторы через соцсети советовали подтягиваться пораньше, так как перед выступлением хедлайнеров возможна очередь
18/20
Оба дня работали разные музыкальные сцены, несколько тематических площадок, фудкорт, маркеты одежды
19/20
Фестиваль проходил 24 и 25 июня
20/20